羅淑佩料旅遊業2029年佔GDP 5%　不應期望深圳停滯不前

文化體育及旅遊長羅淑佩接受《南華早報》時表示，特區政府正制定首個五年規劃，尋求旅遊業對經濟有更多貢獻，她相信訪港旅客會繼續增加，目標2029年內旅遊業佔本地生產總值（GDP）重回5% ，她又提及旅遊業去年佔約3%。羅淑佩稱香港面對周邊地區的激烈競爭，但她對遊客數目增長充滿信心，不認為目標過於「激進」，因過往亦曾實現

對於深圳以豐富旅遊景點及較便宜的價格，吸引本港市民北上消費，她表示，香港應該專注於變得更好，而非期望鄰近城市例如深圳會停滯不前，不認為港人北上的風潮會影響本地旅遊業，因是大灣區融合發展及通行過關方便的自然結果，而大灣區內其他地區的民眾亦會來港觀光，當大灣區對外地旅客的整體吸引力增強，香港亦能受益。

七欖獲好評 證外界對香港看法正改變

羅淑佩表示，高鐵和跨境設施改善香港與鄰近城市的交通連接，人口流動自然會增長和改善。她稱，香港必須確保向本地居民提供的服務和產品保持良好品質及物有所值；亦要確保向遊客提供的服務及產品是有吸引力、新穎且同樣物有所值，從而遊客人數自然增長，並和香港旅遊業互惠互利。她提及，舊油麻地警署便是其中一個旅遊業的成功例子，透露未來或會和鄰近的商鋪合作，以進一步拓展計劃。