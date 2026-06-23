從總理到棋盤 贊丹沙塔爾：國家質素，始於每一個決定

隨著「FIDE 世界團體快棋及超快棋國際象棋錦標賽 2026」首度落戶香港，這場雲集全球逾50個國家、300多名頂尖棋手的國際賽事，令香港一躍成為世界棋壇焦點。 在星光熠熠的參賽名單中，蒙古第34任總理、現任蒙古國際象棋聯會主席贊丹沙塔爾‧貢布扎布閣下（Zandanshatar Gombojav）顯得格外矚目。他既是國家領袖，亦是實戰棋手，橫跨政壇與棋壇的雙重身份，使他對國際象棋的理解不止於競技層面，更延伸至國家發展與人才培育。

贊丹沙塔爾‧貢布扎布閣下（H.E. Mr Zandanshatar Gombojav）

談及政治領導與推動棋藝之間的關係，贊丹沙塔爾開宗明義指出：「領導不只是權力，而是判斷。每一個決定，都影響今天甚至下一代。」 在他看來，國際象棋正是訓練這種判斷力的最佳工具。棋局中每一步都需要評估後果，並承擔責任，這種思維模式與治國決策如出一轍。他更形容棋為「思考的藝術」，同時結合運動、藝術與科學元素，涵蓋邏輯、概率與數學，是訓練理性思維的重要載體。 正因如此，他一直強調國際象棋在教育上的價值。他的願景並非培養所有孩子成為職業棋手，而是透過棋藝提升整體思維質素。「我的夢想不是每個孩子都成為棋王，而是每個孩子都成為更好的思考者。」 在他看來，棋不單訓練專注力與耐性，也培養創意、情緒控制與責任感，這些能力正是未來社會所需的核心競爭力。蒙古近年亦積極將國際象棋納入教育體系，並與教育部及國際棋聯合作推動學校課程，體現「投資棋藝，就是投資人類發展」的理念。

決策與責任：下棋以外的人生課 作為一名持有FIDE Arena International Master（AIM）資格的棋手，他亦以親身經驗理解棋壇本質。「在棋盤上，沒有人在意你是總理還是學生。」他指出，勝負只取決於準備、紀律與決策能力。這種「人人平等」的環境，讓他更深刻體會到年輕棋手需要的不只是天賦，更需要機會、導師及國際交流平台。因此，建立完整的發展生態，成為他領導蒙古國際象棋聯會的重要任務之一。

在他眼中，國際象棋最大的價值，在於培養一種關乎人生的核心能力——對決定負責。「每一步都帶來後果。」 他認為，棋藝讓人學會在自信與謙卑之間取得平衡：既要果斷作出選擇，也要有勇氣面對錯誤並從中學習。這種能力不僅適用於棋局，同樣適用於公共服務、商業決策，以至個人生活，是成熟社會與優秀領袖不可或缺的素質。 以棋為橋：香港的潛力 今次訪港，他亦特別提到香港在國際象棋發展上的潛力。他形容國際象棋是一種「人類的共同語言」，能跨越文化、宗教與制度差異，讓人們在同一棋盤上建立理解與信任。 這種特質，使棋藝不僅是一項運動，更是一種文化與外交的橋樑，可促進交流、合作與人脈建立。他認為，香港具備高度國際化及制度優勢，有條件發展為亞洲重要棋壇樞紐，「香港有潛力成為亞洲國際象棋中心。」

從棋盤看世界 從國家領導人到棋盤上的一名棋手，贊丹沙塔爾的角色看似轉換，實則一脈相承。無論是治理國家還是對弈棋局，本質都是關於選擇、判斷與承擔。在科技急速發展、人工智能重塑世界的時代，他所強調的核心從未改變——真正決定未來的，不只是技術，而是人如何思考，以及如何作出每一個關鍵決定。