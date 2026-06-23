香港貿發局60周年誌慶　主題電車、設計廊60件6折優惠等與民同樂

為慶祝香港貿發局六十周年誌慶，貿發局推出一系列精彩活動，除了近期舉行以流動展覽車「香港‧設計廊」走動全城、由主席和前主席主講的「未來60論壇」，以及逾1,000人出席的「60周年酒會」，其他活動還包括「60周年主題電車」、「香港‧設計廊：60件6折周年優惠」等。
一輛以香港貿發局60周年主題設計的期間限定電車，車身展示「聯通世界，同塑未來」的周年主題設計，正於港島穿梭行走，將誌慶氛圍帶入社區，寓意貿發局持續發揮聯通香港與世界的角色，並與各界攜手邁向未來。
20多款精選產品六折發售
現在貿發局正舉行「香港‧設計廊：60件6折周年優惠」，並在七月接連舉行「第三彈」推廣優惠，繼續推出20多款精選產品以周年優惠價六折發售，涵蓋禮品、家品及時尚配飾等類別，當中包括CARDHODA RFID零錢卡包、DITTO DITTO 香港海岸圖案紙膠帶套裝、FAUX X MARIKO JESSE 香港情懷骨瓷水杯、PAIR PAIR FULL 「編織未來」襪子以及 TACS 不鏽鋼覆盆子色腕錶等，讓市民以優惠價格選購本地創意產品，感受香港創意力量。
其他60周年精彩活動包括書展期間的「六十張書展超級書迷證大放送」活動、Food Expo VIP門票線上遊戲等，與社會各界共同見證貿發局六十周年的重要里程，活動詳情將於貿發局社交媒體平台適時公佈。