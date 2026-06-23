香港貿發局60周年誌慶　主題電車、設計廊60件6折優惠等與民同樂

為慶祝香港貿發局六十周年誌慶，貿發局推出一系列精彩活動，除了近期舉行以流動展覽車「香港‧設計廊」走動全城、由主席和前主席主講的「未來60論壇」，以及逾1,000人出席的「60周年酒會」，其他活動還包括「60周年主題電車」、「香港‧設計廊：60件6折周年優惠」等。

一輛以香港貿發局60周年主題設計的期間限定電車，車身展示「聯通世界，同塑未來」的周年主題設計，正於港島穿梭行走，將誌慶氛圍帶入社區，寓意貿發局持續發揮聯通香港與世界的角色，並與各界攜手邁向未來。