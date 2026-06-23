工聯會到英領抗議「莫須有」審判袁松彪 吳秋北批司法陷害干涉內政

特區政府駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪、前英國邊防人員衛志樑，被控違反英國國安法，早前分別被判入獄8年及10年。工聯會今日（6月23日）到英國駐港領事館外抗議，強烈譴責英國以「莫須有」罪名審判袁松彪，工聯會會長吳秋北斥英國政治操弄及司法陷害，干涉中國及香港內政，濫用英國國安法將該案件定性及定罪，完全是漠視港人合法權益，促請英國認清國際發展局勢，避免破壞中英兩地正常經貿往來及人員交流。英國駐港領事館未有派員接收抗議信，吳秋北將信件放入英領的信箱。

工聯會一行30人，包括工聯會會長吳秋北、立法會議員陳穎欣、李廣宇及沙田區議員李貞儀等到領事館門外抗議，強烈譴責英國以「莫須有」罪名審判中國公民袁松彪，批評英國政府的行為完全是一種政治操弄及司法陷害，並干涉了中國內政及香港事務。

他們稱由於特區政府已經多次澄清案件完全與政府駐倫敦經濟貿易辦事處及特區政府無關，但英國政府仍顛倒是非，在缺乏客觀證據的情況下，濫用英國國安法將該案件定性及定罪，完全是漠視港人合法權益，也明顯違背國際法和國際關係基本準則。工聯會促請英國政府盡快認清國際發展局勢，改變冷戰思維，不要再搞以前那套長臂管轄的手段，否則將嚴重影響雙邊經貿關係，破壞正常經貿往來。