書展2026｜下月15日開鑼一連7日舉行　將辦逾600項文化活動

第36屆香港書展將於下月15日至21日開鑼，屆時將舉辦逾600項文化活動。今屆書展以「文創傳承・旅悅人生」為年度主題，鼓勵讀者從閱讀中探索傳統文化在當代社會的傳承和創新。今屆書展與香港運動消閒博覽及零食世界同期舉行；門票成人30元，小童10元。

海內外作家探討旅行文學意義

今屆書展繼續設有八大講座系列，包括「年度主題」、「名作家」及「英語及國際閱讀」等。其中名作家系到的重量級講者包括中國先鋒小說領軍人物之一蘇童安格、曾獲魯迅文學獎的畢宇飛等。

「世界文藝廊」呼應今屆書展的年度主題，以「揭開文學心度遊」為主題，連繫「旅行」與「文學」的意藝。屆時將會舉辦逾35場活動，包括文化表演、閱讀分享會和藝術工作坊等，由本地及海內外作家探討「旅行文學」的意義。零食世界方面，集合近30個國家及地區、超過1,300款環球特色零食，有本地品牌帶來人氣手工花生酥、由本地年輕人研發的豆脆等。