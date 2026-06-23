兩地警方瓦解詐騙洗黑錢集團　69人被捕騙款2億

港島總區科技及財富罪案組於上月接獲一宗涉嫌跨境詐騙及洗黑錢案件，一名居住在內地的女受害人陷入網戀投資騙局，在騙徒誘導之下下載虛假投資應用程式，聲稱可以投資虛擬貨幣可以獲取高額回報，並要求受害人透過網上轉帳、虛擬貨幣轉帳以及當面交付黃金等方式投入資金。期間，騙徒曾向受害人發放約97萬港元的投資回報，讓受害人誤以為投資真實可靠，繼而不斷加大投資金額，於3月至5月期間將超過1,000萬港元轉賬至10個香港銀行賬戶，並同時在內地交付黃金及轉賬虛擬貨幣。