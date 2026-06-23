兩地警方瓦解詐騙洗黑錢集團　69人被捕騙款2億

港島總區科技及財富罪案組於上月接獲一宗涉嫌跨境詐騙及洗黑錢案件，一名居住在內地的女受害人陷入網戀投資騙局，在騙徒誘導之下下載虛假投資應用程式，聲稱可以投資虛擬貨幣可以獲取高額回報，並要求受害人透過網上轉帳、虛擬貨幣轉帳以及當面交付黃金等方式投入資金。期間，騙徒曾向受害人發放約97萬港元的投資回報，讓受害人誤以為投資真實可靠，繼而不斷加大投資金額，於3月至5月期間將超過1,000萬港元轉賬至10個香港銀行賬戶，並同時在內地交付黃金及轉賬虛擬貨幣。
香港警方接手調查案件後，商業罪案調查科反詐騙協調中心成功追蹤並攔截約470萬港元涉案贓款。經調查得知，上述10個銀行帳戶收取騙款後，立刻將資金分流轉移至106個第二層香港銀行帳戶。該116個可疑帳戶的持有人當中，包括有98名內地人士、17名香港居民以及一名外籍護照持有人，整個集團收取超過2億港元騙款。
阻止900萬港元的進一步損失
鑒於本案涉案金額巨大，涉案帳戶持有人大多為內地人士，並且在內地就著該案件涉嫌詐騙犯罪，商業罪案調查科反詐騙協調中心、港島總區刑事部聯合內地警方開展聯合行動，於昨日(22日)拘捕69名涉案人士，包括54男15女，年齡介乎於18歲至60歲。行動中，反詐騙協調中心對案件當中的傀儡銀行戶口進行資金往來分析，透過騙案預警計劃，成功在當中再找出118個相關傀儡銀行戶口，從而找出另外173名受害人，騙款近2億港幣，警方亦成功阻止900萬港元的進一步損失。
今年首季警方共錄到1,210宗投資騙案案件，同上年同期數字係相若，佔整體騙案的一成左右，但今年首季投資騙案的損失總額為9.2億元，較去年同期上升一成七，亦佔今年首季整體詐騙案總損失金額的一半，情況不容忽視。