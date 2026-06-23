至今逾16萬住戶完成人口普查問卷　統計處籲獲抽中住戶踴躍參與

部分已完成人口普查問卷的住戶會於今年下半年被抽選以跟進其資料在年中時是否有變，統計處將另函通知有關住戶。此外，如住戶已提交的資料於年中時有所更改，應致電普查熱線18 2026提供最新的資料。

統計處提醒市民，人口普查不會要求住戶提供身份證、銀行戶口或信用卡資料。當統計處致電或發送文字短訊給香港境內的住戶時，會顯示來電號碼18 2026或短訊發送人名稱「#C&SD」。統計處不會透過電話、電郵或文字短訊要求受訪者提交密碼，亦不會在電郵或文字短訊內載有網站連結，除非是應受訪者的要求。如市民懷疑遇到詐騙或需核實統計員的身份，應致電普查熱線18 2026。