至今逾16萬住戶完成人口普查問卷　統計處籲獲抽中住戶踴躍參與

政府統計處現正進行2026年人口普查，全港約一成住戶獲抽樣選出參與2026年人口普查。至目前為止，超過16萬住戶已完成普查問卷，統計處感謝住戶的支持，並籲請仍未回覆或將獲抽樣選出的住戶踴躍參與。簡要結果將於明年8月發布。
統計處鼓勵獲選中的住戶在收到紫色信封通知信後，到訪網站oq.census2026.gov.hk填交網上問卷或致電普查熱線18 2026進行電話訪問。統計員亦會於星期一至星期五上午9時至晚上10時到訪未回覆的住戶，協助他們完成問卷。統計員在上門訪問時會身穿灰色背心制服，並攜帶統計員身份證及由統計處簽發的統計員身份證明書，以供識別。
部分已完成人口普查問卷的住戶會於今年下半年被抽選以跟進其資料在年中時是否有變，統計處將另函通知有關住戶。此外，如住戶已提交的資料於年中時有所更改，應致電普查熱線18 2026提供最新的資料。
統計處提醒市民，人口普查不會要求住戶提供身份證、銀行戶口或信用卡資料。當統計處致電或發送文字短訊給香港境內的住戶時，會顯示來電號碼18 2026或短訊發送人名稱「#C&SD」。統計處不會透過電話、電郵或文字短訊要求受訪者提交密碼，亦不會在電郵或文字短訊內載有網站連結，除非是應受訪者的要求。如市民懷疑遇到詐騙或需核實統計員的身份，應致電普查熱線18 2026。
人口普查是根據《普查及統計條例》的規定進行。所有指定人士必須提供所需資料。任何人士違反填交人口普查問卷的法律規定，即屬犯罪。