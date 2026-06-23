觀塘工廈闢製毒及分銷中心　警檢逾9萬元大麻軟糖朱古力拘兩男

根據線報作深入調查分析及翻查大量閉路電視片段，秀茂坪警區特別職務隊鎖定一個位於觀塘偉業街一工廠大廈內的毒品製造及分銷中心。人員於昨日(22日)夜晚時分採取行動，成功拘捕兩名本地男子，並在他們身上及工廈單位內檢獲超過30公斤大麻製品。被捕人包括一名22歲姓王男子及一名21歲姓張男子，他們分別報稱無業及侍應，現正被扣留作進一步調查，稍後將會被各暫控一項販運危險藥物罪及一項製造危險藥物罪。

行動中，警員首先在工廈單位附近進行埋伏，成功截停兩名男子後，在王男身上檢獲約429克大麻油、134.1克大麻朱古力，以及75.6克大麻軟糖。其後，人員根據法庭搜查令，進入上述工廈單位搜查，在內檢獲約27.41公斤大麻軟糖、1728.5克大麻油、881.1克大麻朱古力，以及一批毒品製造及包裝工具，毒品總市值超過9萬港元。