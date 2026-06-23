裕民坊封閉｜觀塘20條巴士小巴線6.28起遷站　增兩交通措施緩改路壓力 (附詳情)

觀塘裕民坊及同仁街將於6月28日凌晨零時起封閉，以便市區重建局進行地下管線改道工程，預計2028年完成。現時有18條巴士及兩條專綫小巴路線途經裕民坊並設有車站，各巴士、小巴路線及以裕民坊為終站的跨境巴士將會改道，原本設於裕民坊的的士站亦會停用。
裕民坊封閉｜受影響巴士小巴路線新站位
九巴1A、13D、13P和89線：遷入裕民坊公共運輸交匯處
九巴14B、16M、過海隧巴606、606A、606X、641線、專綫小巴62S及501S線：遷到協和街北行近同仁街入口
九巴13M、23M、28B、95M、N293、隧巴619、N619：遷至物華街西行、近裕民坊公共運輸交匯處入口位置
九巴89X線：遷至觀塘道東行駿業里巴士站
裕民坊封閉｜調整燈號增巴士專線料減交通壓力
裕民坊封閉後，協和街近裕民坊公共運輸交匯處的小巴出入口交通燈號將會調整，容許小巴從交匯處駛出後直接右轉往協和街南行；協和街南行與物華街交界的交通燈控制路口亦已增設巴士專用線，讓協和街南行的巴士右轉入物華街。市建局相信，措施有助紓緩封路後帶來的交通壓力，又說運輸署封路後會適當調節附近交通燈號以理順車流。
市建局即日起至7月6日會安排「公共運輸資訊服務大使」，在觀塘市中心主要路口，包括觀塘道、裕民坊、協和街、物華街及康寧道，以及裕民坊商場及其出入口位置派發資訊單張，並解答市民有關乘車及新交通安排的查詢。
裕民坊封閉｜助壓縮日後發展商工程進度
裕民坊位於觀塘市中心重建項目第四及五期附近，原計劃最快2022年前配合重建工程而永久封閉，惟項目最終在2023年流標，裕民坊仍開放行車至今。市建局早前向觀塘區議會一個委員會提交文件指，裕民坊及同仁街地下布滿各類管線，包括電力、食水、排污、煤氣及光纖等，為壓縮日後發展商遷移相關管線至項目範圍邊界位置的工程進度，6月28日起會以短期租約方式，封閉裕民坊及同仁街進行相關工程。