香港和內地警方破詐騙及洗黑錢集團拘69人 女子墮網戀投資騙局失千萬

一名居於內地的女子墮入「網戀投資」騙局，初期曾獲發約97萬港元投資回報，女事主不虞有詐加大投資將1,000萬元轉入10個香港銀行戶口，並在內地交付黃金及虛擬貨幣。本港警方聯同內地執法部門採取聯合行動搗破詐騙洗黑錢集團，最少涉及173名受害人，涉款兩億元，拘捕69人。

警方5月接獲一宗涉嫌跨境詐騙及洗黑錢案件，案中有一名居住在內地的女受害人陷入網戀投資騙局，騙徒誘使受害人下載虛假投資應用程式，訛稱投資虛擬貨幣可獲高回報，並透過網上轉帳、虛擬貨幣轉移及當面交收黃金等方式投入資金。騙徒為增加可信性，初期曾向受害人發放約97萬港元回報，之後再誘使對方持續加碼投資。受害人於3至5月期間，先後將逾1,000萬港元轉入10個香港銀行戶口，並在內地交付黃金及虛擬貨幣。警方接手調查案件後，商業罪案調查科反詐騙協調中心成功追蹤並攔截約470萬港元涉案贓款。