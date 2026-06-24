香港和內地警方破詐騙及洗黑錢集團拘69人 女子墮網戀投資騙局失千萬

一名居於內地的女子墮入「網戀投資」騙局，初期曾獲發約97萬港元投資回報，女事主不虞有詐加大投資將1,000萬元轉入10個香港銀行戶口，並在內地交付黃金及虛擬貨幣。本港警方聯同內地執法部門採取聯合行動搗破詐騙洗黑錢集團，最少涉及173名受害人，涉款兩億元，拘捕69人。
警方5月接獲一宗涉嫌跨境詐騙及洗黑錢案件，案中有一名居住在內地的女受害人陷入網戀投資騙局，騙徒誘使受害人下載虛假投資應用程式，訛稱投資虛擬貨幣可獲高回報，並透過網上轉帳、虛擬貨幣轉移及當面交收黃金等方式投入資金。騙徒為增加可信性，初期曾向受害人發放約97萬港元回報，之後再誘使對方持續加碼投資。受害人於3至5月期間，先後將逾1,000萬港元轉入10個香港銀行戶口，並在內地交付黃金及虛擬貨幣。警方接手調查案件後，商業罪案調查科反詐騙協調中心成功追蹤並攔截約470萬港元涉案贓款。
10收款戶口迅速分流至106個二層戶口
警方進一步調查發現，該10個戶口收款後迅速將資金分流至106個第二層戶口，共涉及116個可疑戶口，持有人包括98名內地人、17名香港居民及1名外籍人士。反詐騙協調中心進一步透過資金分析及騙案預警機制，額外鎖定118個傀儡戶口，再發現173名受害人，涉及金額近2億港元，並成功阻止約900萬港元進一步損失。
港島總區科技及財富罪案組第一隊總督察蕭智謙指，由於案件涉款龐大及多涉及內地人士，香港警方聯同內地執法人員展開聯合行動，於6月22日拘捕54男15女，年齡介乎18至60歲，涉嫌詐騙及洗黑錢。
營造獲利假象再誘使投入資金
警方指，今年首季錄得1,210宗投資騙案，宗數去年同期相若，但總損失達9.2億元，按年升約17%，佔同期整體詐騙損失金額一半。警方提醒市民提防三類常見投資騙局，包括虛假投資應用程式、「唱高散貨」及利用網上交友誘騙投資。騙徒往往先營造獲利假象或建立感情關係，再誘使受害人投入資金。警方呼籲市民切勿輕信「高回報、低風險」投資建議，如有懷疑應使用「防騙視伏App」或致電反詐騙熱線18222求助。