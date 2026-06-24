電腦通訊節8.21起一連4日舉行 首推「Trade-in」計劃將舊機變現金券

人工智能(AI)發展一日千里，科技應用逐漸融入大眾日常生活中。將於8月底舉行的「香港電腦通訊節 2026」續以AI為主題，擴大「AI及數碼轉型專區」以及舉辦一系列與AI相關的活動，推動「全民AI」。另外，大會今年首推「Trade-in」計劃，消費者將舊電腦和零件帶入場有機會可換取現金券。展期內會安排不同活動吸引市民入場，以應對港人北上消費的挑戰。商會預計今年攤位數目、人流與去年相若。

由香港電腦商會主辦的香港電腦通訊節將於8月21至24日在灣仔會展舉行，成人入場費為35元。今年以「AI Connect : Let’s Link the Future」為主題，大會首度與生產力促進局合作，擴大「AI及數碼轉型專區」，科技巨頭NVIDIA的AI技術中心全球負責人應邀到場，講解Agentic AI(智能體)如何重塑辦公流程。現場亦設有多個互動體驗區及工作坊，如AI體驗同樂日、虛擬運動體驗區、AI工作坊等，協助市民及中小企在應用AI方面，由「概念體驗」轉變為「實踐落地」。