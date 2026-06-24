電腦通訊節8.21起一連4日舉行 首推「Trade-in」計劃將舊機變現金券

人工智能(AI)發展一日千里，科技應用逐漸融入大眾日常生活中。將於8月底舉行的「香港電腦通訊節 2026」續以AI為主題，擴大「AI及數碼轉型專區」以及舉辦一系列與AI相關的活動，推動「全民AI」。另外，大會今年首推「Trade-in」計劃，消費者將舊電腦和零件帶入場有機會可換取現金券。展期內會安排不同活動吸引市民入場，以應對港人北上消費的挑戰。商會預計今年攤位數目、人流與去年相若。
由香港電腦商會主辦的香港電腦通訊節將於8月21至24日在灣仔會展舉行，成人入場費為35元。今年以「AI Connect : Let’s Link the Future」為主題，大會首度與生產力促進局合作，擴大「AI及數碼轉型專區」，科技巨頭NVIDIA的AI技術中心全球負責人應邀到場，講解Agentic AI(智能體)如何重塑辦公流程。現場亦設有多個互動體驗區及工作坊，如AI體驗同樂日、虛擬運動體驗區、AI工作坊等，協助市民及中小企在應用AI方面，由「概念體驗」轉變為「實踐落地」。
為了響應政府早前公布《中小學數字教育發展藍圖》，大會推出「智慧校園 2026」主題展館，推出4項引領潮流的AI定向方案，並邀請本地先導學校的師生到場，展示他們利用AI科技研發的校園解決方案，讓市民體驗AI如何融入日常課堂。
除AI技術外，大會今年亦推出「舊機變現金券．即場UpGrade計劃」，入場人士攜帶具市場價值的電腦或舊零件到專屬「Trade-in」專區議價，即可變現換取現金券，可於場內攤位購買新產品。商會發言人補充指，該計劃由大會與專業「Trade-in」企業合作，實際回收價格屬企業與顧客的買賣關係，商會不會干涉。
另外，大會繼續推出現金消費券計劃，凡正價購票入場的人士可獲贈幸運卡一張，面值由10至500元不等，可於參與計劃的攤位使用。大會亦邀請由多名人氣海外成員的啦啦隊「Fubon Angels」到場表演。
香港電腦商會副主席許健生表示，大會透過電腦節推動「科普」工作，讓市民購物之餘能吸收新科技知識。他又指，受供應鏈問題等多項因素，電腦設備價格於過去一年持續上升，有換機需求的市民，短期內未必能等到價格回落。