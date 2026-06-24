跨境要素流動對企業是重要考慮　發展局：如試點模式可行以附例落實

發展局昨日(23日)向立法會匯報為加快北部都會區發展的專屬法例最新進展，建議就跨境人員流、物資流、數據流及資金流設試點。發展局北部都會區統籌辦事處主任蘇惠思今早(24日)於港台節目表示，跨境要素流動對很多企業來說是很重要的考慮，以物資流為例，如果本港能夠將內地的臨床試驗資源跨境流動至河套，可吸引頂尖醫藥研究的企業落戶河套。
蘇惠思強調，雖然首階段便利措施以河套為主，但主體法例較濶已預留框架彈性，日後若有需要，政府隨時可透過附屬法例將物資流、數據流及資金流等便利措施，擴展至河套以外的北都其他地區。當局正與內地相關機構商討安排，目標今年會有較小規模的試點計劃，當完成試點，確保模式可行及完善後，就可用附屬法例落實安排。
兩億元基金限非牟利機構申請
對於有議員質疑北都「城鄉共融基金」先導計劃的申請門檻過高，蘇惠思澄清改變村屋用途與兩億元的「城鄉共融基金」屬兩項獨立措施，兩億元基金規定必須由非牟利機構提出申請，目的是為確保公帑善用。政府評估目前市場上有大量機構符合此資格，並不認為門檻過高。
數據流不互通有機會得物無所用
立法會發展事務委員會主席林筱魯在同一節目表示，一直希望跨境流動以河套作為試點，他以沙嶺的數據園為例，如數據流不互通便有機會得物無所用，認為政府聽取外界意見後，看到相關迫切性，社會上亦有聲音建議擴展到新田以至其他產業園區，但重點是要先走第一步，因為香港要立法同時亦牽涉中央的法律法規。