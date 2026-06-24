跨境要素流動對企業是重要考慮　發展局：如試點模式可行以附例落實

發展局昨日(23日)向立法會匯報為加快北部都會區發展的專屬法例最新進展，建議就跨境人員流、物資流、數據流及資金流設試點。發展局北部都會區統籌辦事處主任蘇惠思今早(24日)於港台節目表示，跨境要素流動對很多企業來說是很重要的考慮，以物資流為例，如果本港能夠將內地的臨床試驗資源跨境流動至河套，可吸引頂尖醫藥研究的企業落戶河套。

蘇惠思強調，雖然首階段便利措施以河套為主，但主體法例較濶已預留框架彈性，日後若有需要，政府隨時可透過附屬法例將物資流、數據流及資金流等便利措施，擴展至河套以外的北都其他地區。當局正與內地相關機構商討安排，目標今年會有較小規模的試點計劃，當完成試點，確保模式可行及完善後，就可用附屬法例落實安排。