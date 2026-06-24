政府已就非法餵飼野鴿發289張定額罰款通知書　野鴿聚集情況有改善

《2024年野生動物保護（修訂）條例》已於2024年8月1日生效，將禁止餵飼野生動物的規定擴展至涵蓋野鴿。環境及生態局今日(24日)回覆立法會質詢，指由《修訂條例》生效至上月，已就非法餵飼野鴿行為發出289張定額罰款通知書。
環境及生態局表示，非法餵飼野鴿的行為具一定隱蔽性，且其時間、地點及手法多變。為加強執法成效，政府已採取多管齊下的策略，包括加強特定餵飼黑點的針對性巡查、提升跨部門協作、善用科技輔助蒐證，並配合宣傳教育，以提升公眾守法意識。
野鴿總數較去年同期下跌逾一成
自《修訂條例》生效以來，漁護署委託顧問定期進行全港野鴿數量調查，涵蓋約140個統計點。根據漁護署調查數據顯示，截至今年首季野鴿總數約有10,600隻，較去年同期下跌逾一成；發現有人為餵飼食物餘渣的統計點數目為17個，比去年同期下跌近一半，反映非法餵飼活動和野鴿聚集情況已得到改善，政府會繼續執法行動和監察情況。
持續加強科技應用打擊非法餵飼
另外，漁護署正持續加強科技應用以打擊非法餵飼活動。自去年9月起，署方開始試用配備人工智能技術的監察系統，辨識野鴿聚集及非法餵飼的情況。監測系統首階段於港鐵坑口站一帶的餵飼黑點試行，今年3月再進一步將監測系統拓展應用至南區及西貢區個別受野鴿影響的私人處所。署方亦正於特定地點試行人工智能巡邏機械人，政府會持續檢視成效，適時作出調整或進一步推展相關措施。