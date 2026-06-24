政府已就非法餵飼野鴿發289張定額罰款通知書　野鴿聚集情況有改善

《2024年野生動物保護（修訂）條例》已於2024年8月1日生效，將禁止餵飼野生動物的規定擴展至涵蓋野鴿。環境及生態局今日(24日)回覆立法會質詢，指由《修訂條例》生效至上月，已就非法餵飼野鴿行為發出289張定額罰款通知書。

環境及生態局表示，非法餵飼野鴿的行為具一定隱蔽性，且其時間、地點及手法多變。為加強執法成效，政府已採取多管齊下的策略，包括加強特定餵飼黑點的針對性巡查、提升跨部門協作、善用科技輔助蒐證，並配合宣傳教育，以提升公眾守法意識。