議員倡電訊商為電話騙案承擔責任　丘應樺憂影響營商信心

本港近年電訊及網絡詐騙案猖獗，偽冒短訊及社交平台上的虛假廣告長期泛濫，騙徒手法日新月異，不少市民因而蒙受巨額經濟損失。有立法會議員建議為電訊和網絡詐騙案受害者設索償程序，並參考其他司法管轄區經驗，立法訂明電訊商及社交平台在電訊及網絡詐騙案中的法律責任（例如篩查可疑短訊及停止詐騙相關用戶的服務），以及所需承擔的賠償責任。商務及經濟發展局長丘應樺認為，追責做法操作複雜，亦可能影響營商信心及意欲，相信現時打擊詐騙的措施已見成效。

釐清責任牽涉多項複雜議題

實政圓桌議員莊豪鋒建議政府立法訂明電訊商及社交平台的法律責任與賠償責任，舉例指金管局為打擊洗黑錢時，也會對有關銀行紀律處分如罰款，質問電訊商為何毋須於電話詐騙案中負責任，認為若不規管，恐怕電訊商會繼續「唔想知道」、「詐唔知」，令市民受罪。

丘應樺回應，以商業機構（例如電訊商和銀行）作為服務提供者向詐騙受害者提供賠償（即共同責任賠償）的做法在其他地區並不普遍，而有關做法牽涉多項複雜的議題，做法牽涉多個環節和人士，包括釐清責任等，亦擔心立法會影響企業在香港營運的信心及意欲，及可能令市民對詐騙放下戒心。他強調要避免騙案，市民提高警覺性最重要，又指現時電訊商已有過濾程式，發揮一定成效，但亦不排除繼續研究更多方法打擊詐騙。