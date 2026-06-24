珍惜生命︱教育局：過去3年近百宗中小學生自殺 九成為中學生

教育局指去年有31宗全港中、小學學生懷疑自殺身亡的個案，過去三年合共有91宗個案，當中中學生佔總個案數目約90%，小學生個案則佔約10%。

近年學生精神健康問題備受社會關注，在2021至2025年，中小學學生懷疑輕生身亡個案累計達141宗。教育局局長蔡若蓮回覆立法會議員樓家強書面質詢時表示，去年有31宗全港中、小學學生懷疑自殺身亡的個案，過去三年合共有91宗個案，當中中學生佔總個案數目約90%，小學生個案則佔約10%；男學生佔總個案數目約59%，女學生則佔約41%。

蔡若蓮指政府非常重視學生的精神健康，強調自殺包括企圖自殺是一個複雜問題，由多方面因素互相影響而成，主要來自人際關係，包括家庭、社交或感情方面問題，及個人問題，如學習及學校適應、抑鬱情緒及精神病等，而每個個案背後原因不盡相同。