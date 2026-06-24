青協領袖學院「英語新聞製作暑期學校」　帶領中學生走進傳媒幕後

暑假即將到來，青年協會領袖學院「英語新聞製作暑期學校」為中學生而設，讓學生趁暑假走進英語新聞製作的台前幕後，提升英語表達能力與媒體素養，為未來的學業與職涯發展作好裝備。
是次暑期學校獲得浸會大學傳理學院新聞系支持，學生會參觀浸大校園及體驗相關設備，感受大學的學習環境。大學新聞系講師及前線新聞主播亦會親臨授課，分享採訪技巧、實戰經驗及行業最新發展等，全面裝備學生溝通、解難、搜集資料等技能，以及探索傳媒行業的前景。
課程內容
掌握新聞觸覺：新聞寫作與事實查核（fact-checking）的重要性。
提升溝通技巧：採訪技巧與敘事方法（storytelling）。
強化英語表達：改善英語發音與語調，提升自信與臨場應對能力。
掌握數碼技能：基礎影片拍攝與剪接，迎合新媒體時代需求。
在課程尾聲，學生將以小組形式親自策劃、製作並展示一段完整的英語新聞播報，學以致用，體驗新聞製作的成就感。課程現已接受報名，歡迎有意成為新聞工作者，或想在暑假期間提升英語能力、加強公開演說的信心的中二至中六的學生參加。
「英語新聞製作暑期學校」詳情
日期：8月5日至8日（4日3夜）
地點：香港青年協會領袖學院（粉嶺馬會道302號）
收費：每人4,000元