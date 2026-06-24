青協領袖學院「英語新聞製作暑期學校」　帶領中學生走進傳媒幕後

暑假即將到來，青年協會領袖學院「英語新聞製作暑期學校」為中學生而設，讓學生趁暑假走進英語新聞製作的台前幕後，提升英語表達能力與媒體素養，為未來的學業與職涯發展作好裝備。

是次暑期學校獲得浸會大學傳理學院新聞系支持，學生會參觀浸大校園及體驗相關設備，感受大學的學習環境。大學新聞系講師及前線新聞主播亦會親臨授課，分享採訪技巧、實戰經驗及行業最新發展等，全面裝備學生溝通、解難、搜集資料等技能，以及探索傳媒行業的前景。