VTC學生獅城研討會展創新發明 智能魚類養殖系統提升養殖效率

VTC聯同新加坡工藝教育局由昨日起(23日)一連3日在新加坡舉行「ITE-VTC國際學生研討會2026」。約600名來自香港、新加坡和深圳的學生齊集當地，參加以「Youth Voices in a Changing World」為主題的研討會，並透過學生作品展示和參觀活動等，促進青年就全球議題進行交流及構思創新方案，開拓學生的國際視野。

研討會就可持續發展、AI及多元共融相關的三大議題，邀請來自香港和新加坡的專家作主題分享及與學生交流，並設學生項目分享和展覽，展示VTC和ITE學生的創意方案，體現職專教育成果。 由VTC成員院校香港專業教育學院(IVE)的健康及生命科學學科、工程學科，以及青年學院(國際課程)(YCI)職專國際文憑(工程)的學生組成的團隊，於研討會上分享跨學科合作開發的「智能魚類養殖系統」。為促進漁業的可持續發展及提升養殖效率，團隊應用物聯網(IoT)及AI技術，開發集水質監測、魚類健康監察、數據分析及自動化管理於一身的多功能養殖系統。

系統透過魚池內的感應器，實時收集及監察影響魚類健康的水質數據，例如含氧量、酸鹼值、寄生蟲和藻類生長情況等，亦可以結合天氣數據由系統進行分析，當水質出現異常有機會影響魚類健康，系統會即時通知用家採取應對措施。此項目已於本地養殖戶實地測試，在提升養殖效率和魚類品質方面獲正面評價，認為有助推動水產養殖業的可持續發展。

智能水錶監測系統提升用水監測效率 同場亦設置展覽展示學生的創意項目，其中包括IVE工程學科學生開發的「智能水錶監測系統」。針對本港大廈普遍仍使用傳統水錶，監測工作需依賴人手記錄讀數，學生研發此系統，期望以科技提升用水監測效率。 該裝置體積輕巧且配備鏡頭，只需要安裝於傳統水錶上即可拍攝水錶的影像。系統利用影像識別和AI技術，將影像識別成為讀數數據，並傳送至監測平台，自動分析用水趨勢，從而偵測異常情況，例如喉管滲漏，並向用戶發出通知。此系統可減省人手抄讀水錶所需的時間及出錯風險，亦有助及早發現隱藏的滲漏問題，減少水資源浪費。學生透過開發此項目，成功將專業知識應用於城市管理及環保節能，體會到運用所學解決社會問題的重要。

VTC主席林健鋒表示，新科技特別是人工智能（AI）正深刻改變學習、工作和生活方式，如何建設既創新，又具可持續性以及多元共融的城市是當前我們要應對的挑戰。他指出，是次研討會為學生提供機會交流創意、互相學習，並從不同的視角看世界，期望他們結合自身經驗與想法，齊心協力，共創未來。