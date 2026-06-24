屯門青磚圍男工遭挖泥車壓斃 警改列誤殺　拘管工及無牌操作員

屯門上周發生一宗奪命工業意外，一名65歲姓陳男工被機器壓到身體，送院後不治。警方一度將案列為「工業意外」跟進，經調查後，警方將案改列「誤殺」，據悉兩人被捕，包括一名機械操作員及一名管工。警方將於今日晚上8時舉行記者會交代案情。 警方今日（24日）將案件改列為「誤殺」，並拘捕兩名男子。案中一名51歲挖泥車操作員，涉嫌在未持有有效操作證明書的情況下駕駛機械；另一名29歲管工則涉嫌明知對方未持牌，仍容許其在回收場內操作機械。二人目前正被扣留調查，警方不排除稍後會有更多涉案人士被捕。

屯門警區總督察（刑事）莊婉娜指，涉事回收場已營運逾6年，佔地約20萬呎，處理紙張及銅、鐵等廢物。65歲死者在該回收場工作約6年。警方在事發當日下午約3時25分接報指，該名65歲工人，在回收場腹部受傷，他被送往屯門醫院搶救，於同日下午6時30分證實不治。 傷勢與挖泥車高度吻合 莊婉娜表示，經警方深入調查後，相信案發時一名男工人在操作挖泥車時，不慎撞倒正在車後工作的死者。警方其後聯同政府化驗所人員於現場搜證，並經法醫進一步檢驗後，發現死者腹部曾受重物撞擊，導致內出血死亡。死者腹部傷勢的位置及形態，初步與現場的挖泥車高度大致吻合。

莊婉娜又提到，勞工處有派員到場調查，並隨即向涉事回收場發出「暫時停工通知書」。警方將會繼續聯同勞工處作深入調查，並適時向律政司徵詢法律意見。若發現涉及人為疏忽、違反安全條例或刑事成分，警方重申必定會依法追究相關人士的刑事責任。 死者為全職挖泥車操作員 據了解，被捕的51歲挖泥車司機原先為地盤雜工，而死者則為全職挖泥車操作員，以日薪計算，送院時腹部有一條瘀傷及手有擦傷。

死者幼子： 堅持上班，不料飛來橫禍 事發於上周三（17日）下午3時許，一名65歲姓陳男工於屯門青磚圍一個公廁附近工作時，懷疑被機器壓住腹部。警方和救援人員接報後趕至現場，當時男工仍然清醒，由救護車送至屯門醫院搶救，可惜延至傍晚6時30分證實死亡。警方調查意外原因；勞工處稱接報後已即時派員到現場跟進。 據了解，死者與妻子育有兩子，長子在內地生活，他與妻子及幼子住在東涌一個公屋單位。幼子表示，父親從事吊機操作超過15年，目前以日薪形式開工，負責操控吊機及夾斗車。出事後他趕到醫院，惜父親已返魂無術。他引述工友指：「話我爸爸由嗰度行過去，可能冇留意旁邊有個師傅喺度試機，試緊個雞頭。」目前未確定被甚麼組件壓到，只知道父親內臟嚴重出血，在救護車時心跳已經停頓，急救約40分鐘後終不治。兒子概嘆，當日本來母親叫父親不要上班，提早做節食飯，但父親責任心重，稱回收場「有幾個吊櫃要上，驚啲人搞唔到」，堅持上班，不料飛來橫禍，從此陰陽永訣。他希望警方及勞工處徹查事件，還原一個真相予家屬。