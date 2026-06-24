屯門青磚圍男工遭機器壓倒亡 據悉警改列誤殺拘兩人

事發於上周三（17日）下午3時許，一名65歲姓陳男工於屯門青磚圍一個公廁附近工作時，懷疑被機器壓住腹部。警方和救援人員接報後趕至現場，當時男工仍然清醒，由救護車送至屯門醫院搶救，可惜延至傍晚6時30分證實死亡。警方調查意外原因；勞工處稱接報後已即時派員到現場跟進。

據了解，死者與妻子育有兩子，長子在內地生活，他與妻子及幼子住在東涌一個公屋單位。幼子表示，父親從事吊機操作超過15年，目前以日薪形式開工，負責操控吊機及夾斗車。出事後他趕到醫院，惜父親已返魂無術。他引述工友指：「話我爸爸由嗰度行過去，可能冇留意旁邊有個師傅喺度試機，試緊個雞頭。」目前未確定被甚麼組件壓到，只知道父親內臟嚴重出血，在救護車時心跳已經停頓，急救約40分鐘後終不治。兒子概嘆，當日本來母親叫父親不要上班，提早做節食飯，但父親責任心重，稱回收場「有幾個吊櫃要上，驚啲人搞唔到」，堅持上班，不料飛來橫禍，從此陰陽永訣。他希望警方及勞工處徹查事件，還原一個真相予家屬。