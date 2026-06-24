深水埗大廈發現鱷魚 愛協證未成年暹羅混種鹹水鱷

深水埗有出沒！現場是大埔道54號，警方中午約12時半接獲報案，報案人稱昨晚聽到一聲巨響，今早發現露台出現一隻約1.5米長的爬行動物；警方到場並通知愛協協助。愛協成功捕捉，並證實為未成年的暹羅混種鹹水鱷。
套索及長網成功捕捉
愛協隨即派出收名督察帶同裝備到場協助。當時鱷魚匿藏在住戶單位平台的雜物內。經評估現場情況後，督察利用套索及長網，成功將鱷魚安全捕捉。
腳部懷疑受傷 送愛協青衣動物管理中心檢查
愛協指，督察原計劃於現場等候漁護人員接收及跟進，但發現該條鱷魚其中一隻腳懷疑受傷，基於動物傷勢及福利考慮，決定先將牠送往愛協青衣動物管理中心作進一步檢查及照顧。獸醫已為鱷魚進行初步身體檢查及X光檢驗。該鱷魚體型較小，長約一米多，估計屬未成年的暹羅混種鹹水鱷。目前鱷魚仍然於青衣中心接受照顧，等候漁護署安排接收及後續處理。
愛協籲勿養鱷魚作寵物
愛協重申，鱷魚屬危險野生動物，不適合私人飼養，相關行為不但存在極大風險，亦可能涉及違法。即使屬幼年個體，隨著成長，其攻擊性及危險性會顯著增加，對人及其他動物構成嚴重威脅。愛協呼籲市民切勿飼養鱷魚或其他危險野生動物作為寵物。如發現懷疑非法飼養、動物受傷或被棄置，甚至於社區出沒，應保持距離，避免自行處理，並盡快報警或通知相關部門跟進。