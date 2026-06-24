深水埗大廈發現鱷魚 愛協證未成年暹羅混種鹹水鱷

深水埗有出沒！現場是大埔道54號，警方中午約12時半接獲報案，報案人稱昨晚聽到一聲巨響，今早發現露台出現一隻約1.5米長的爬行動物；警方到場並通知愛協協助。愛協成功捕捉，並證實為未成年的暹羅混種鹹水鱷。

套索及長網成功捕捉

愛協隨即派出收名督察帶同裝備到場協助。當時鱷魚匿藏在住戶單位平台的雜物內。經評估現場情況後，督察利用套索及長網，成功將鱷魚安全捕捉。