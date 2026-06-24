過去3年接867宗郊野公園投訴 環境局：未來或研修例收費

近年香港的郊野公園成為內地遊客的熱門旅遊景點，惟部分遊客未有遵守規則，導致亂象頻生。立法會今(24日)討論西貢郊野公園和營地的遊客及環境管理措施。環境及生態局長謝展寰表示，過去3年合共接獲867宗涉及西貢郊野公園的投訴或報告，主要包括非法活動和遊人不當行為等。他表示，政府已加強宣傳教育和巡邏執法；未來會繼續探索適用於郊野環境的科技。對於會否設立收費制度，謝稱需要修改法例才可實施。
謝展寰今在立法會大會上表示，過去3年，漁護署及食環署合共接獲867宗涉及西貢郊野公園的投訴或報告，主要包括非法活動、遊人不當行為、環境衞生、設施管理、植物管理等類別。他續指，目前漁護署的人事編制約有157名人員負責全港郊野公園及特別地區的日常巡邏及執法等工作；五一黃金周期間亦有派出無人機西貢郊野公園巡邏，並加強清理，故未有大量垃圾堆積。
謝展寰續稱，政府一直積極利用科技加強管理工作，包括利用無人機及閉路電視系統等，協助監察人流及營地使用情況；亦安裝網絡攝錄機以監察公廁外圍設備的使用及清潔情況。他表示，未來政府會繼續探索適用於郊野環境的科技，包括利用無人機運載山徑維修物料、利用機械外骨骼協助人員在偏遠地區工作、以及應用智能監控系統等，加強管理及保護郊野公園。
破邊洲試行預約制度
提出質詢的選委界陳仲尼關注，會否與創科局及其他部門合作，建立動態大數據系統監察人流量，以便提前調配資源，做到智慧防範。謝展寰回應指，自2022年起，政府已於12個郊野公園，以及2個特別地區安裝86部自動人數點算器，利用紅外線感應技術監察人數；並計劃逐擴展至餘下的13個郊野公園及2個特別地區。
新界東南議員方國珊指，西貢東郊野公園等熱門景點一到長假期，人流會直接影響居民生活，關注會否管制景點的承載量；又指曾有營地被霸佔一年，建議政府採用分時段預約制和收費入場等。謝展寰表示，同意在人流多的熱門地點進行人流管制，局方會先在破邊洲試行預約制度，並視乎結果考慮會否擴大實施範圍；惟如要收費就涉及修例，局方再探討收費的可行性。