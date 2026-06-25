出口強勁消費改善 東亞預期港全年經濟增３.8% 看好AI算力板塊

東亞銀行首席經濟師卓亮(圖右)昨表示，受人工智能相關產品的強勁需求帶動，本港出口保持強勁增長。此外，消費市道持續改善，私人消費連續4個季度增長，加上訪港旅客顯著回升，支持零售業復甦。他又稱，私人住宅市場顯著回暖，經濟基本面改善、租務需求強勁，以及利率環境大致穩定，都是支持私人住宅售價表現的正面因素。多個因素支持下，該行預計香港今年GDP增速有望達3.8%。

受到外需強勁及本地需求增強所帶動，香港首季經濟表現強勁，實質本地生產總值(GDP)按年大幅增長5.9%。對下半年經濟預測，有分析認為，香港出口保持強勁增長、消費市道改善及私人住宅市場顯著回暖，預測下半年將延續增長趨勢，全年經濟增幅約3.8%，至於內地經濟則預期全年增幅約4.6%。

恒指預測方面，東亞銀行首席投資策略師彭偉偉(圖左)指出，今年恒生指數的目標為27,100點，較年初的預測稍為下調，短期市況若過度下跌，將屬吸納機會，預期下半年有望出現階段性反彈行情。他又稱，看好AI算力與網路基建、人形機器人、高端工業設備、油輪及航空運輸、內地券商、內地保險、內地電訊及有色金屬(銅、鋰)板塊。

內地經濟方面，卓亮認為國際貿易仍然是內地經濟的重要增長引擎，出口市場多元化，加上獨有的完善供應鏈與高端製造業優勢，出口競爭力將持續提升。 此外，他稱商品零售增速溫和，但服務零售表現理想，私人消費下半年有改善空間，故預測內地經濟全年增幅約4.6%。