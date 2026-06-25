屯門回收場工人死亡 疑遭撞斃 改列誤殺 管工及無牌操作員被捕

屯門一名65歲男工人上周三在一個廢物回收場工作期間腹部受傷，送院搶救後證實不治，警方經調查後，昨改列誤殺，拘捕兩名本地男子，分別是51歲挖泥車操作員及29歲管工，正被扣查，不排除更多人被捕。
現場位於青磚圍路一個營運超過6年的私人廢物回收場，主要處理紙張及銅、鐵等廢料，佔地約20萬平方呎。死者為挖泥車操作員，在該回收場工作約6年。被捕兩人包括51歲挖泥車操作員，涉嫌未持有有效挖泥車操作證明書操作機械並撞到死者；29歲管工涉嫌明知該操作員未持相關證明，仍容許對方在回收場內操作機械。
曾受重物撞擊致內出血死亡
屯門警區刑事總督察莊婉娜表示，經深入調查後，相信事發時一名男工人在操作挖泥車期間，不慎撞到正在車尾工作的死者。警方其後聯同政府化驗所人員進行現場搜證，並經法醫檢驗，發現死者腹部曾受重物撞擊，導致內出血死亡。其腹部傷勢位置及形態，初步與現場涉事挖泥車的高度大致吻合。
警方指，綜合調查結果，有合理懷疑事件涉及操作人員疏忽，以及現場管理層監管不力，導致今次悲劇發生，將案件列為「誤殺」。
案發當日勞工處亦派員到場調查，並已向涉事回收場發出「暫時停工通知書」。警方表示，會繼續聯同勞工處深入調查案件，並適時向律政司徵詢法律意見。
管理層監督不足須負刑責
警方重申，如因疏忽或監管不力而導致他人嚴重受傷甚至死亡，除直接涉事的前線工人外，管理層如未能提供安全工作環境或監督不足，亦可能須負上刑事責任。
警方於上星期三(17日)下午約3時25分接獲報案，指一名65歲男工人於青磚圍路一個廢物回收場工作期間腹部受傷。傷者其後被送往屯門醫院搶救，延至同日下午6時30分證實不治。警方初時將案列作工業意外。警方屯門警區重案組第二隊隨即接手調查。