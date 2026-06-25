屯門回收場工人死亡 疑遭撞斃 改列誤殺 管工及無牌操作員被捕

屯門一名65歲男工人上周三在一個廢物回收場工作期間腹部受傷，送院搶救後證實不治，警方經調查後，昨改列誤殺，拘捕兩名本地男子，分別是51歲挖泥車操作員及29歲管工，正被扣查，不排除更多人被捕。

現場位於青磚圍路一個營運超過6年的私人廢物回收場，主要處理紙張及銅、鐵等廢料，佔地約20萬平方呎。死者為挖泥車操作員，在該回收場工作約6年。被捕兩人包括51歲挖泥車操作員，涉嫌未持有有效挖泥車操作證明書操作機械並撞到死者；29歲管工涉嫌明知該操作員未持相關證明，仍容許對方在回收場內操作機械。