過去3年接867宗郊野公園投訴 環境局：未來或研修例收費

近年香港的郊野公園成為內地遊客的熱門旅遊景點，惟部分遊客未有遵守規則，導致亂象頻生。立法會昨討論西貢郊野公園和營地的遊客及環境管理措施。環境及生態局長謝展寰表示，過去3年合共接獲867宗涉及西貢郊野公園的投訴或報告，主要包括非法活動和遊人不當行為等。他表示，政府已加強宣傳教育和巡邏執法；未來會繼續探索適用於郊野環境的科技。對於會否設立收費制度，謝稱需要修改法例才可實施。

謝展寰昨在立法會大會上表示，過去3年，漁護署及食環署合共接獲867宗涉及西貢郊野公園的投訴或報告，主要包括非法活動、遊人不當行為、環境衛生、設施管理、植物管理等類別。他續指，目前漁護署的人事編制約有157名人員負責全港郊野公園及特別地區的日常巡邏及執法等工作；五一黃金周期間亦有派出無人機在西貢郊野公園巡邏，並加強清理，故未有大量垃圾堆積。