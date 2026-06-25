新型碰瓷黨再拘11人 警︰累計500案涉款1.35億

今年初新型撞車碰瓷黨個案不斷出現，有司機在交通事故發生一段時間後，疑遭索取高額賠償，涉嫌詐騙。警方早前已採取多次行動，最近再拘捕11人，同為交通意外中的申索人，當中最高的申索金額為140萬元。警方表示1月起接獲多宗同類投訴，至今累積500宗懷疑個案，涉及金額達1.35億元，當中約320宗個案，與同一間律師樓有關；連同最新行動，合共拘捕36人。
警方最近一輪行動在周二展開，8男3女被捕，年齡介乎28至47歲，報稱是工程師、地產代理和運動教練等，主要為申索人，涉嫌訛稱因傷停工損失收入，以及提交虛假文件以提高索償，全部人現正被扣查。據報，涉案大部分人士涉及同一律師行。
商業罪案調查科署理警司盧愛健昨交代案情時表示，被捕人涉嫌訛稱交通意外後，在病假期間失去收入，和提交虛假文件等，要求賠償。
盧愛健表示，自今年1月起，警方接獲香港保險業聯會、多間保險公司及市民舉報，指有人在交通意外索償中使用欺騙手段。至今累計約500宗懷疑個案，涉及金額高達1億3,500萬元，其中約320宗與同一間律師行有關。據了解，揭發懷疑個案中，最高申索800萬元。警方早前已進行兩輪行動，拘捕25人，並搜查相關律師行。
被捕夫婦今提堂
另外，警方已於本月落案起訴一對本地夫婦，涉提交虛假維修單及收入證明，涉7項欺詐罪及3項企圖欺詐罪，他們亦涉嫌於進行民事訴訟期間向法庭提交虛假文件或作出虛假陳述，被暫控合共10條「妨礙司法公正」罪，於今日(25日)在東區裁判法院提堂。其餘23名被捕人已獲准保釋候查，須於7月中旬至9月中旬向警方報到。
警方強調會繼續調查及採取執法行動，並提醒市民切勿以欺詐手段索償，相關罪行一經定罪，最高可判監14年。