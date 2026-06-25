新型碰瓷黨再拘11人 警︰累計500案涉款1.35億

今年初新型撞車碰瓷黨個案不斷出現，有司機在交通事故發生一段時間後，疑遭索取高額賠償，涉嫌詐騙。警方早前已採取多次行動，最近再拘捕11人，同為交通意外中的申索人，當中最高的申索金額為140萬元。警方表示1月起接獲多宗同類投訴，至今累積500宗懷疑個案，涉及金額達1.35億元，當中約320宗個案，與同一間律師樓有關；連同最新行動，合共拘捕36人。

警方最近一輪行動在周二展開，8男3女被捕，年齡介乎28至47歲，報稱是工程師、地產代理和運動教練等，主要為申索人，涉嫌訛稱因傷停工損失收入，以及提交虛假文件以提高索償，全部人現正被扣查。據報，涉案大部分人士涉及同一律師行。