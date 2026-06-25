鱷魚墮深水埗大廈平台 愛協證未成年暹羅混種鹹水鱷

深水埗有鱷魚出沒！現場是大埔道54號，警方昨中午約12時半接獲報案，報案人稱前晚聽到一聲巨響，昨早發現露台出現一隻約1.5米長的爬行動物；警方到場並聯絡愛協處理。愛協成功捕捉，並證實為未成年的暹羅混種鹹水鱷。

愛協接到警方聯絡後，隨即派出數名督察帶同裝備到場協助。當時鱷魚匿藏在住戶單位平台的雜物中。經評估現場情況後，督察利用套索及長網，成功將鱷魚安全捕捉。愛協指，督察原本於現場等候漁護人員接收及跟進，但發現該條鱷魚其中一隻腳懷疑受傷，基於動物傷勢及福利考慮，決定先將牠送往愛協青衣動物管理中心作進一步檢查及照顧。獸醫已為鱷魚進行初步身體檢查及X光檢驗。該鱷魚體形較小，長約一米多，估計屬未成年的暹羅混種鹹水鱷。漁護署表示，署方人員其後已接收該條鱷魚，並將調查其來源。