粵閩計劃長者 政府現金援助下月直入內地戶口 李家超︰退休生活更安心

透過廣東計劃和福建計劃領取政府現金援助(包括生果金及長生津)的長者，下月起可以選擇由政府將款項直接匯入他們在內地的指定銀行帳戶。行政長官李家超表示，新安排能進一步方便長者領取津貼，讓退休生活更安心。有受惠長者指，因不懂得從香港的戶口轉帳至內地戶口，惟有定期回港處理，新安排可節省交通和時間成本。 李家超昨繼續福建訪問行程，早上與在閩香港長者會面及飲早茶，了解他們在福建養老的生活。李家超表示，目前政府推行「福建計劃」，為遷往福建養老的合資格香港長者提供支援。他透露，下月起政府優化可攜現金援助的發放安排，讓在廣東和福建養老的合資格長者，可選擇由政府將現金援助的款項，直接匯入指定內地指定銀行帳戶，進一步方便長者領取津貼，讓退休生活更加安心。

逾3萬人參加廣東和福建計劃 廣東計劃和福建計劃是社署「公共福利金計劃」下的跨境福利措施。合資格的香港長者即使選擇移居廣東或福建，仍可繼續領取相關現金津貼，以減輕生活負擔；計劃涵蓋長者生活津貼及高齡津貼，申請人須符合一定居港條件，包括成為香港居民最少7年，以及在申請前連續居港1年(期間離港不多於90天)。申請人於領款期間須主要居於廣東或福建，並每年在當地居住不少於60天，方可領取全年津貼。目前津貼直接存入受助人香港銀行戶口，受助人須自行轉帳指內地戶口，又或以銀行卡在內地櫃元機提取，或涉及跨境手續費。截至4月底分別有逾28,286和2,603名長者，參加廣東及福建計劃。

受惠長者讚新安排省時 73歲的江伯伯3年前起透過福建計劃，每個月領獲發生果金。但他指，自己不懂得從香港的戶口轉帳到內地帳戶，「這筆錢金額不是很多，來來去去、回港又要住，費用就高了」，過往趁每隔數月返港覆診期間領取津貼。在新安排下，就可免卻煩惱。 他更指，就希望可進一步將大灣區長者醫療券，擴展至福建都可使用，屆時有病痛，便可憑醫療券在當地看病不用再自費，「若醫療券和福州的醫院掛鈎，可以不用浪費這筆錢。」 工聯會福建代表處建議把院舍照顧服務計劃擴展至當地，吸引更多香港長者到福建養老。

參訪「3820」戰略工程成就展 稱對港有啟示 其後，李家超參觀「3820」戰略工程實施30周年成就展，了解當地城市規劃與經濟社會發展成果。「3820」戰略工程由國家主席習近平於1992年任福州市委書記時主持制定，提出以3年、8年及20年為節點的發展藍圖，為福州長遠規劃奠定基礎。李家超表示，有關戰略具前瞻性及系統性，對推動改革開放與現代化建設具重要啟示，特區政府正全速編制香港首個五年規劃，將借鑑相關理念，為未來發展訂立具方向性與可操作的藍圖，並把握國家「十五五」規劃機遇，鞏固金融、航運、貿易中心地位，同時加快建設國際創科中心。

李家超之後轉往寧德市，與市委書記張永寧會面，並參訪寧德時代新能源科技股份及思客琦智能裝備，了解新能源電池及智能製造發展。李家超指出，寧德時代在港上市及設立研發基地，體現香港作為國際金融及創科樞紐的優勢。他強調，香港正推動新能源及綠色科技發展，期望與福建在相關產業加強合作。他又指，本港擁有多所世界級大學及科研團隊，配合北部都會區及河套等創科平台，正逐步完善產業鏈，推動新型工業化，並鼓勵福建企業來港發展。

行程最後，李家超於福州與當地市委書記及市長會面交流，隨後返港。