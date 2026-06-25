港大醫學院引機械人助顯微外科手術 完成全球首宗機械臂輔助活體換肝

港大醫學院臨床醫學學院外科學系的臨床團隊去年6月首次引入機械人輔助顯微外科手術，常用於接駁微血管和淋巴管等需要精細操作的手術程序，團隊至今已完成48宗手術，包括全球首例以機械人輔助活體換肝手術，以及經髮際線機械人輔助血管吻合手術，治療頭頸癌。港大指目前培訓共4名醫生使用機械人。團隊表示，機械人有助避免醫生手震問題，提升手術精準度，並縮短外科醫生培訓時間。

機械人顯微手術系統配備具7個自由度的靈巧機械臂，並連接專用微型器械，延展了操作範圍，讓醫生能夠在深層且狹窄的空間內進行精準操作。醫生可在符合人體工學的環境下進行手術，大幅減低疲勞與損傷。系統可應用的手術程序包括微血管接駁、淋巴管及神經吻合。港大團隊完成的48宗手術包括頭頸癌、創傷及燒傷等，全部病人在手術後無出現併發症。

港大醫學院臨床醫學學院外科學系臨床副教授周令宇表示，在進行微創手術時，醫生或會因壓力或疲倦出現手震問題，或因顯微鏡及病人位置造成的不良姿勢，都可以由機械人應用解決。

港大今年4月首次使用機械人輔助移植活肝，接駁病人微小的肝動脈血管。港大外科學系臨牀教授、瑪麗醫院肝臟移植中心總監陳智仁表示，該病人因肝衰竭進行活肝移植，若血管堵塞肝臟或可能無法運作，故須設法確保血管通暢。他指，相較人手接駁血管，以機械人輔助較穩定，增加手術成功率。他期望，技術可以恆常化，也會研究擴大技術治療範圍至膽管手術。