《國安檔案解密》陳啟泰主持 鄧炳強仿《寒戰1994》預告：揭2019年真相

保安局全新電視節目《國安檔案解密》，將於6月30日起在HOY TV首播。預告片二創早前上映的大熱電影《寒戰1994》。(鄧炳強fb)

《香港國安法》公布實施六周年，保安局推出全新電視節目《國安檔案解密》，將於6月30日起在HOY TV首播。節目透過一連五集的剖析，首度揭開近年重大國家安全案件潛藏在檔案的幕後內情，包括：唐英傑案、羊村繪本案、譚得志案、光城者案、「35+案」等。節目由資深藝人陳啟泰擔任主持，並邀請警務處國家安全處總警司李桂華作為嘉賓主持。節目更邀得案件當事人、警隊人員以及各領域專家等受訪，回顧涉案人員當初如何被煽動走上違法道路的經過，以及他們所作所為對社會帶來的嚴重危害。

保安局局長鄧炳強今日（25日）在社交媒體發放節目預告片內容稱「解密真相」，預告片二創早前上映的大熱電影《寒戰1994》，配短文：「國安同家安，從來都係你中有我，我中有你。香港，從來都唔到破壞秩序嘅人話事。2019年嘅真相，潛藏檔案深處嘅內情，即將揭曉！」

影片可見鄧炳強、保安局常任秘書長廖李可期、保安局副局長卓孝業的「鐵三角」均有於節目預告片登場，鄧炳強向二人稱「想睇2019年之後的國安檔案」，接過文件後打開，畫面依次出現「唐英傑案」、「羊村繪本案」、「譚得志案」、「光城者案」與「35＋案」。鄧稱需要一人「說出真相」，廖李可期發問「邊個去講出呢個真相呢？」鄧答「我心目中已經有人選」。陳啟泰隨即登場從鄧炳強手中接過文件，表示「放心，局長，呢個任務交給我」。