長者現金援助下月起可直接匯入內地賬戶　植潔鈴倡擴展至電子支付平台

政府下月將優化可攜現金援助的發放安排，參與「廣東計劃」及「福建計劃」的長者可選擇將政府的現金援助款項直接匯入內地指定銀行帳戶。民建聯立法會議員植潔鈴今早(25日)在港台節目表示，現時現金津貼只可存入本港銀行戶口，很多人曾反映資金周轉不方便，需要不時返港提取款項，或依賴親友帶錢回內地。若長者選擇透過找換店匯款，要支付手續費外，更曾發生因觸及匯款限額而導致內地戶口被凍結情況，新安排下就能解決以上痛點。

植潔鈴又提出了多項具體建議，包括要理順行政手續，例如英文姓名串法港粵標準可能有差異，其次是提供匯率優惠。另外，由於內地主要使用電子支付平台，建議可接通Alipay或 WeChat Pay等電子支付平台，可省卻長者由銀行轉帳到平台的步驟。她又認為當局下一步可考慮將計劃擴展至更多省份，推動跨境養老。