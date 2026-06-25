李家超：施政報告公眾諮詢6.29展開　同時收集五年規劃意見

行政長官李家超今日(25日)與專上教育界代表舉行諮詢會，約見本港多間大學校長及管理層，諮詢高等教育界對五年規劃的意見。他在會後表示，諮詢會聚焦於北都大學城的建設，形容有關意見很有用，對編制五年規劃很有幫助。同時宣布下周一(29日)，將展開對施政報告的公眾諮詢，同時收集各界對五年規劃意見。

五年規劃與施政報告一脤相承

李家超表示，香港五年規劃與施政報告是一脤相承的施政文件，五年規劃為未來五年經濟及社會發展作出明確方向，而施政報告是每年的施政部署，回應五年規劃的要求和方向，匯報落實進度，並按實際情況，因時制宜推出政策措施。在五年規劃的諮詢中，有市民表示，所表達的意見同時適用於五年規劃和施政報告，因此為方便市民，政府會在餘下的諮詢會，同時收集五年規劃和今年施政報告的意見，政府會整理分析，適當作出歸納。