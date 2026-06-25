李玟遺囑執行人入稟索償 指精神科醫生及救護員涉疏忽治療

歌手李玟（Coco）於2023年疑輕生，終年48歲。她的遺囑執行人昨日（24日）入入稟區域法院，向李玟的精神科醫生、2名救護員及消防處申索傷亡賠償。入稟狀指，精神科醫生涉疏忽治療，而救護員在送院途中亦涉有疏忽。根據司法機構網站，案件目前排期於12月7日作核對列表審核聆訊。

原告為LEE, Ferren May Lin 李美林（李玟原名）的唯一遺囑執行人Wang Fang Chi Frances；被告依次為精神科醫生王穎姍Wong Wing San Josephine、Lao Tai Fung、Lo Hou On和香港消防處。 入稟狀提到，李美林（李玟原名）於2023年7月5日離世。原告認為被告Wong Wing San Josephine身為死者精神科醫生，在2022年8月至2023年6月間涉提供疏忽治療。原告又指，第二及第三被告作為救護員，於2023年7月2日將死者從白加道41號柏架別墅住所送往瑪麗醫院，在送院途中涉及疏忽治療。而消防處作為兩名救護員的僱主，須負上責任。因此原告根據《致命意外條例》 及《法律修訂及改革(綜合)條例》，入稟區域法院向4名被告申索賠償及利息。

根據早前報道，外傭當日於下午打掃時發現李玟衝出浴室，手部流血，大驚報警。李玟在姊姊陪同下，由救護車急送瑪麗醫院搶救。據悉警方調查後，相信有人用利器割傷左手手腕，並在浴室的水槽旁，檢獲一把染有血跡的修剪指甲刀鉗。 案件編號：DCPI 2282/2026