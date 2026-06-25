天眼直擊｜長洲警截電動單車倒地 41歲男拒捕涉5罪落網(有片)

有網民今日（25日）在Facebook群組「車cam L（香港群組）」上載一段長約29秒的影片，稱一名軍裝男警員在長洲追截一輛電動單車時，因騎手加速欲避開截查，導致警員失平衡跌倒，期間有路人協助追截，亦有人上前慰問警員。
警方表示，長洲分區人員本月23日進行打擊非法駕駛電動可移動工具的執法行動，期間發現一名本地男子於長洲中學路懷疑非法駕駛電動可移動工具，遂上前截查，其間該名男子企圖逃走。經初步調查拘捕該名41歲本地男子，涉嫌「阻礙警務人員執行職務」、「駕駛未有登記車輛」、「沒有第三者保險而使用車輛」、「駕駛時沒有戴上認可防護頭盔」、以及「駕駛時沒有有效駕駛執照」，並扣查一輛懷疑涉案電動可移動工具。被捕人已獲准保釋候查，須於7月下旬向警方報到。一名男警務人員受傷，清醒被送往長洲醫院治理。
警方重申，電動可移動工具不宜與一般汽車共同使用路面，亦不適合於行人道或單車徑上使用。任何人在道路、行人路及單車徑上使用未經登記及領牌的電動可移動工具，可能違反香港法例第374章《道路交通條例》及其他相關法例，一經定罪，最高刑罰為罰款一萬元及監禁12個月。
天眼影片可見事發於6月23日下午3時許，片中可見街道上有途人行走，一名男子正駕駛俗稱「電雞」的電動單車高速狂飆，後方一名軍裝警員從後欲拉住車輛，騎手仍加腳力猛衝，警員在拉扯期間失去平衡跌倒在地。路旁兩名男途人目睹驚險一幕，即上前幫忙追截騎手。警員倒地受傷，有其他途人見狀，立即上前慰問。
影片引起網民熱論，有人留言「一條輕罪變成一條重罪，長洲居民有乜人不是互相相識吖，走黎做乜，隨時差人識晒佢一家大細！」、「襲警，拒捕，危駕，無牌齊哂」、「長洲有幾大，要揾實揾到」、「經過呢單嘢有警察受傷，應該會做一次大清洗」、「原本罰400，而家大把罪告」、「阿蛇受傷，一定清洗長洲太平地」。