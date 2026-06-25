天眼直擊｜長洲警截電動單車倒地 41歲男拒捕涉5罪落網(有片)

一名軍裝男警員在長洲追截一輛電動單車時，因騎手加速欲避開截查，導致警員失平衡跌倒，期間有路人協助追截，亦有人上前慰問警員。(Facebook群組「車cam L（香港群組）」)

有網民今日（25日）在Facebook群組「車cam L（香港群組）」上載一段長約29秒的影片，稱一名軍裝男警員在長洲追截一輛電動單車時，因騎手加速欲避開截查，導致警員失平衡跌倒，期間有路人協助追截，亦有人上前慰問警員。

警方表示，長洲分區人員本月23日進行打擊非法駕駛電動可移動工具的執法行動，期間發現一名本地男子於長洲中學路懷疑非法駕駛電動可移動工具，遂上前截查，其間該名男子企圖逃走。經初步調查拘捕該名41歲本地男子，涉嫌「阻礙警務人員執行職務」、「駕駛未有登記車輛」、「沒有第三者保險而使用車輛」、「駕駛時沒有戴上認可防護頭盔」、以及「駕駛時沒有有效駕駛執照」，並扣查一輛懷疑涉案電動可移動工具。被捕人已獲准保釋候查，須於7月下旬向警方報到。一名男警務人員受傷，清醒被送往長洲醫院治理。