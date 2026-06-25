雷添良稱五年規劃對專上教育意義重大　北都大學城鞏固香港教育樞紐地位

政府正就香港首份五年規劃展開公眾諮詢，行政長官李家超今日(25日)與專上教育界代表舉行諮詢會。教資會主席雷添良在會後表示，五年規劃對專上教育意義重大，規劃的方向非常明確，並以教育及科技一體化的模式發展，能鞏固香港作為國際教育樞紐的地位，並回應國家「十五五」規劃的定位要求。

雷添良又說，規劃同時具靈活性，無特別限制院校在大學城發展模式和項目，體現政府尊重院校自主。教資會未來將帶領八所資助大學配合完成香港首份五年規劃，並與持份者保持聯繫，成功落實北都大學城。他同時指出，北都大學城的總體規模可能達到1,000公頃，當中除了大學城，亦涉及企業、科研和城市建設。在會上的專上教育機構都非常贊同有關模式，因為要有一個完整生態圈，才能吸引國際人才、科研機構和大學落戶。