雷添良稱五年規劃對專上教育意義重大　北都大學城鞏固香港教育樞紐地位

政府正就香港首份五年規劃展開公眾諮詢，行政長官李家超今日(25日)與專上教育界代表舉行諮詢會。教資會主席雷添良在會後表示，五年規劃對專上教育意義重大，規劃的方向非常明確，並以教育及科技一體化的模式發展，能鞏固香港作為國際教育樞紐的地位，並回應國家「十五五」規劃的定位要求。
雷添良又說，規劃同時具靈活性，無特別限制院校在大學城發展模式和項目，體現政府尊重院校自主。教資會未來將帶領八所資助大學配合完成香港首份五年規劃，並與持份者保持聯繫，成功落實北都大學城。他同時指出，北都大學城的總體規模可能達到1,000公頃，當中除了大學城，亦涉及企業、科研和城市建設。在會上的專上教育機構都非常贊同有關模式，因為要有一個完整生態圈，才能吸引國際人才、科研機構和大學落戶。
高等教育界聚焦四大科技領域
中大校董會主席查逸超表示，以他了解1,000公頃已包括北都的新田科技城、河套地區等成熟園區，將科技、教育、人才發展一體化，屬於概念上的發展。高等教育界全力支持特區政府編制香港五年規劃和北都大學城的建設，亦會緊隨國家發展方向，聚焦四大科技領域，包括人工智能、生命科技、金融科技及新能源材料，推動跨院校和跨學科協作，將香港學術實力轉化為產業發展動能，同時進一步擴大「留學品牌」效應，建設國際專上教育樞紐。
發揮跨學科、跨行業及跨地域作用
城大校董會主席魏明德表示，五年規劃方向包含教育、科技、人才、產業及城市發展五大元素。他指，城大致力發展國際合作關係，並會在北都發揮跨學科、跨行業及跨地域的作用，部分內地、中亞企業亦有興趣落戶北部都會區。被問到城大校董會是否知悉城大校長梅彥昌請辭的具體原因，以及有否影響整體大學發展時，他回應指校方早前已就事件「完全公開」，大學管治公開透明及行之有效，整體發展具備方向，得到政府大力支持。