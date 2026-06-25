中環人氣餐廳禁食客加單被公審　店方解釋背後苦衷

中環人氣餐廳「珍姐海鮮火鍋飯店」最近被食客「公審」在有空枱的情況下，仍然不容許加單

中環人氣餐廳「珍姐海鮮火鍋飯店」最近被食客「公審」在有空枱的情況下，仍然不容許加單。店家解釋是由於過往有很多食客加單後，「兩張單找一張」。

有食客在社交平台Threads分享經歷，指當天早上9時半光顧「珍姐海鮮火鍋飯店」，當時不用排隊，有很多空位。她叫了一份早餐之後，因為不夠飽想再加單，但是被餐廳拒絕。食客表示甚至曾經想過結帳後再次進入餐廳用膳，但是實在太麻煩。