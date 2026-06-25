中環人氣餐廳禁食客加單被公審　店方解釋背後苦衷

中環人氣餐廳「珍姐海鮮火鍋飯店」最近被食客「公審」在有空枱的情況下，仍然不容許加單。店家解釋是由於過往有很多食客加單後，「兩張單找一張」。
有食客在社交平台Threads分享經歷，指當天早上9時半光顧「珍姐海鮮火鍋飯店」，當時不用排隊，有很多空位。她叫了一份早餐之後，因為不夠飽想再加單，但是被餐廳拒絕。食客表示甚至曾經想過結帳後再次進入餐廳用膳，但是實在太麻煩。
店方在帖文留言解釋，指：「因為試過有人加完單兩張單找一張，好多戇X既(嘅)規矩都係因為有超乎想像嘅仆X。講真，唔係有一個人，係勁多」。店方續解釋：「每次都清單唔用honor system(無監督系統)大概就會慢15秒一個客，早餐賣300個餐就會慢大概75分鐘。到時個個排隊等埋單收錢就會遲到。」
店方否認是「串」
有網民留言：「香港啲食肆先可以咁X串」，店方回覆：「香港唔俾加單嘅餐廳應該少過10間。X曬全香港哩個係相當唔科學客觀嘅statement(說法)」。該名網民再反問：「你意思係淨係你地(哋)先可以做到咁X串？」店方回應：「我又無覺得執行一個我認為對最多客人最大利益output(產出)嘅operation(運作)同成本分配，幫助同事工作順利，令客人可以喺中環最高級地段太子大廈$12飲到一杯過得去嘅奶茶，係串。」