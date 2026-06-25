明愛KOL女實習醫生能否獲重聘？李夏茵：難再請操守有問題員工

明愛醫院KOL女實習醫生Angel，與其男友、在屯門醫院工作的駐院醫生早前同遭解僱。醫院管理局行政總裁李夏茵批評，兩人行為妄顧病人安全、剝奪病人利益，強調誠信是醫護人員必須有的條件。對於Angel日後能否再到公立醫院實習，她稱一般而言類似個案要先由大學評估是否仍適合行醫，即使獲評適合仍要經醫管局考慮，惟坦言「好難再請一個操守有問題嘅員工」。

奉勸心有其他抱負者入行前三思

李夏茵表示，相信大部分同事包括年輕一代，也很努力盡忠職守、抱住專業精神為病人服務，「可惜我哋著實有少量，我哋都好抱歉有極少數醫護人員嘅行為，罔顧咗病人嘅安全、剝奪咗病人嘅利益。」她奉勸有意投身醫護行業的人，如果心中仍有其他抱負、並非以照顧病人為初心，「可能真係要三思先好投身呢個行業」，強調專業操守是醫護必須要有的條件，醫管局亦絕不容忍任何損害醫護專業操守的行為。

就Angel日後能否再到公立醫院實習，李夏茵稱一般而言，一名醫科生能夠實習是基於臨時醫生註冊制度，如果醫管局沒有聘用其作為實習醫生就等於無牌。她指，現時要由相關大學檢視涉事實習醫生是否仍適合行醫，若不適合，其就只會取得大學學位而不能註冊成為醫生。不過，即使大學認為有關實習醫生適合行醫，李夏茵強調醫管局聘用員工特別是實習時，都會視乎其操守是否適合在醫管局工作，如果曾因操守行為有問題而被中止合約，「我好難再請一個操守有問題嘅員工，嚟我醫管局工作。」