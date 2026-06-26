工展會購物節 亞博揭幕 首設「潮玩運動區」 3500食肆推7.1優惠慶回歸 業界冀帶動留港消費熱潮

隨著暑假臨近，各類消費活動與優惠紛至沓來，留港消費同樣精彩。一年一度的「工展會購物節」今日正式揭幕，場內匯聚超過260個攤位，提供各類優惠商品，部分產品折扣更低至一折。此外，活動增設的「潮玩運動區」提供匹克球等運動體驗，讓遊人能同時享受購物、飲食與玩樂的多重樂趣。主辦的廠商會表示，暑假尚未正式開始，大部分家庭仍未外遊，有信心憑藉場內豐富的產品選擇及折扣，活動能再創銷售佳績。此外，迎接下周三香港回歸29周年，飲食界近3,500間食肆將推出「七一折」或「71元套餐」等優惠，冀帶動本地消費及吸引旅客。

由廠商會舉辦的「第6屆工展會購物節」於今日揭幕，一連四天在亞洲國際博覽館舉行至下周一(29日)，門票港幣10元，身高1米或以下小童、65歲或以上長者及殘疾人士免費進場。 場內匯聚超過260個攤位，提供多項優惠商品，包括10元法國藍龍蝦湯、20元葡萄酒及20元西班牙火腿芝士拼盤，部分產品更以一折發售；「淘寶香港」等參展商亦透過小遊戲及試飲試食活動吸引人流。 除購物優惠，現場設有超過30個超人氣熟食攤位，並全新推出「東南亞美食區」，提供泰式牛奶串燒及馬來西亞肉骨茶等正宗南洋風味。大會亦安排了豐富的親子活動，包括文藝夏日DIY工作坊、越南民族風情表演、兒童粵劇及樂團演奏。

廠商會副會長莊家彬

莊家彬：暑假前黃金檔期活動成市民消費玩樂首選 廠商會副會長兼展覽公司副主席莊家彬表示，展會提供往返荃灣、屯門及東涌的免費接駁巴士，並設有港鐵機場快線乘車優惠。他預計人流將與往年相若，約為6萬人次，並強調亞博館作為室內場地，不受天氣影響，具備明顯優勢。他認為，目前學校多已完成考試，加上不少家庭尚未外遊，購物節在暑假前正好為市民提供理想的消費玩樂選擇，對活動銷情充滿信心。

參展商黃小姐

參展商陳小姐

推環保運動服與特惠紅酒 參展商對銷情感信心 參展商普遍對銷情有信心。其中「保森國際」準備「十蚊優惠」紅酒，亦設有酒吧區域，提供雞尾酒及紅酒，並推行「三十元一杯，送玻璃杯」的促銷活動。負責人陳小姐指，據過往經驗，即使在有黑雨天氣下，展會人流仍相當穩定。她預期，憑藉30元一杯飲品的優惠價錢，生意額有望較往年增長約三成。

另外，今年展會首置「潮玩運動區」，除在球類體驗區安排專業教練免費指導教學外，更有提供體育及戶外用品的展商。參展商「漢滙」因運動區而首次參展，出售自家品牌「TAGEZERO」採用環保物料的運動服。負責人黃小姐表示，為活動準備了500多件運動服存貨，盼去貨之餘亦增加品牌曝光。

食肆推慶回歸優惠 業界籲市民「留肚」消費 下周三香港回歸祖國29周年，政府與各界將聯手推出一系列慶祝活動與優惠。飲食業界昨宣布啟動「七一慶回歸」優惠活動，獲近3,500間食肆及商戶響應，涵蓋便利店、酒店餐廳及連鎖快餐店等。優惠內容豐富，例如大家樂將原價140元的冬瓜盅套餐減至99元，敘福樓集團向1997年出生人士送贈免費啤酒，部分優惠期更會延續至整個7月，如太湖海鮮城將原價168元的得獎芝麻雞減至88元。 飲食業聯合總會會長張宇人表示，今年參與食肆數目沒有增加，因近年業界經營艱難，不少店舖被業主逼遷或加租，各有難處，因此今年的優惠已經十分豐富。他又指，不少餐廳(如酒店)更延長了優惠期，甚至有餐廳在6月底已提前推出優惠，呼籲市民「留肚」留港消費。他又預告，十一國慶將有更多食肆參與優惠活動。飲食界立法會議員梁進則認為，七一優惠已成為香港的旅遊「名片」，期望能展現業界的熱誠，讓市民與旅客共同享受。