美心辦「你真惜食！」創意料理比賽 剩米飯蛋卷碎變精緻甜品

生活中常被忽略的剩餘食材，如冬瓜囊、西瓜翠衣等，只要發揮創意，亦能轉化為冬瓜茶、西瓜湯等消暑佳品。美心集團早前於內部舉辦創意料理比賽，其中兩個得獎組別，分別以剩餘米飯和蛋卷碎入饌，烹調成全新的創意料理。美心表示，集團於過去一年已減少約3,400公斤剩餘食材，並將零浪費理念由廚房延伸至消費者層面，盼進一步推動「惜食文化」。 美心集團今年舉辦「你真惜食！」創意料理大募集，邀請集團旗下員工利用剩餘食材，烹調成美味且具創意的菜式。經過一輪嚴謹評審後，美心昨於「惜食新篇章」啟動禮上，為10個專業組及5個公開組頒發獎項。

其中一個得獎的菜式「酒粕脆脆米漿布丁」，大廚將剩餘米飯作甜品，透過攪打、低溫凝結方式製成米漿布丁，配以米脆及酒粕調味。負責研製的美心集團日式連鎖餐飲悠閒品牌營運主管陳冠忠分享指，市民若想在家中自製該款甜品，可將剩餘米飯攪打成米漿與豆乳作基底，上層以蛋清再加入豆乳，便可製成有層次口感的米漿布丁。 另一道得獎創意甜品「蛋卷二重奏」則利用蛋卷碎，加入白朱古力與牛油作外皮，內餡以麻薯及蛋黃餡製作而成。有份研發的美心集團餐務部助理總廚師吳偉樑透露，設計該甜品時將製作過程盡量簡單，待日後教導家庭主婦及小朋友時，更容易上手。