美心辦「你真惜食！」創意料理比賽 剩米飯蛋卷碎變精緻甜品

生活中常被忽略的剩餘食材，如冬瓜囊、西瓜翠衣等，只要發揮創意，亦能轉化為冬瓜茶、西瓜湯等消暑佳品。美心集團早前於內部舉辦創意料理比賽，其中兩個得獎組別，分別以剩餘米飯和蛋卷碎入饌，烹調成全新的創意料理。美心表示，集團於過去一年已減少約3,400公斤剩餘食材，並將零浪費理念由廚房延伸至消費者層面，盼進一步推動「惜食文化」。
美心集團今年舉辦「你真惜食！」創意料理大募集，邀請集團旗下員工利用剩餘食材，烹調成美味且具創意的菜式。經過一輪嚴謹評審後，美心昨於「惜食新篇章」啟動禮上，為10個專業組及5個公開組頒發獎項。
其中一個得獎的菜式「酒粕脆脆米漿布丁」，大廚將剩餘米飯作甜品，透過攪打、低溫凝結方式製成米漿布丁，配以米脆及酒粕調味。負責研製的美心集團日式連鎖餐飲悠閒品牌營運主管陳冠忠分享指，市民若想在家中自製該款甜品，可將剩餘米飯攪打成米漿與豆乳作基底，上層以蛋清再加入豆乳，便可製成有層次口感的米漿布丁。
另一道得獎創意甜品「蛋卷二重奏」則利用蛋卷碎，加入白朱古力與牛油作外皮，內餡以麻薯及蛋黃餡製作而成。有份研發的美心集團餐務部助理總廚師吳偉樑透露，設計該甜品時將製作過程盡量簡單，待日後教導家庭主婦及小朋友時，更容易上手。
環境局副局長黃淑嫻致辭時表示，解決廚餘問題的關鍵在於全民積極實踐「惜食」文化，她呼籲市民從「買得精、煮得巧、吃得光」著手，做好惜食減廢、廚餘回收工作，邁向「零廢堆填」的目標。
得獎廚師向學生分享零浪費烹調理念
美心亦從教育入手推廣「惜食」理念，聯同3間大專院校於9月起展開培育計劃，多位參與「你真惜食！」的得獎廚師將向學生分享零浪費烹調理念、食材升級再造技巧，亦會在校內舉辦創意料理比賽，鼓勵學生將惜食概念轉化為具市場潛力創意菜式。此外，美心亦將於書展期間推出兩本新書，其中一本是免費電子書，輯錄逾30道食譜，靈感源自「你真惜食！x 綠得開心計劃」得獎作品；另一新作為《STEM中西甜品大比拼》兒童繪本，培養兒童對飲食、科學與環保的理解。