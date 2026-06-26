逾六成人以近視度數評估子女眼睛健康 專家︰監察眼軸長度更客觀

香港學童近視情況普遍，家長一般會為子女配眼鏡，以解決視力模糊問題。有調查發現，逾六成家長僅以子女的近視度數作為評估眼睛健康的指標；另有72%人不知道「眼軸長度」較近視度數更能客觀反映近視發展及未來眼疾風險。註冊視光師指，定期檢測眼軸長度有助制定更適切的護眼方案，並強調兒童近視管理不僅在於「看得清」，更在於減慢加深速度及降低長遠風險。

蔡司香港委託生活易(ESDlife)於5月進行「香港學童視力健康及近視管理調查」訪問637名家長。結果發現，63%受訪家長僅以近視度數作評估子女眼部健康的指標，亦有63%未知有方法可控制近視加深。