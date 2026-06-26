逾六成人以近視度數評估子女眼睛健康 專家︰監察眼軸長度更客觀

香港學童近視情況普遍，家長一般會為子女配眼鏡，以解決視力模糊問題。有調查發現，逾六成家長僅以子女的近視度數作為評估眼睛健康的指標；另有72%人不知道「眼軸長度」較近視度數更能客觀反映近視發展及未來眼疾風險。註冊視光師指，定期檢測眼軸長度有助制定更適切的護眼方案，並強調兒童近視管理不僅在於「看得清」，更在於減慢加深速度及降低長遠風險。
蔡司香港委託生活易(ESDlife)於5月進行「香港學童視力健康及近視管理調查」訪問637名家長。結果發現，63%受訪家長僅以近視度數作評估子女眼部健康的指標，亦有63%未知有方法可控制近視加深。
調查亦發現，大部分學童曾接受視力檢查及近視度數檢查，但僅17%曾量度眼軸長度。有55%家長從未聽過「眼軸長度」，更有72%不知道「眼軸長度」其實比近視度數，更能客觀反映近視發展與未來的眼疾風險。
不少家長並未將深近視與嚴重眼疾相關，未知深近視與黃斑病變(51%)、青光眼(43%)及視網膜剝落(41%)等致盲病症高度相關。
註冊視光師謝進表示，眼軸長度即由角膜至視網膜之間的距離，是監測兒童近視發展的重要指標。有研究顯示，眼軸每增加1毫米，近視度數可增加約250至300度。當眼軸持續增長，不僅反映近視加深，更可能令眼底結構承受更大壓力，增加日後出現眼底病變及其他長遠眼疾的風險。他提醒家長應定期為子女進行全面眼科檢查，包括量度近視度數及眼軸長度，並留意其用眼習慣。
註冊視光師陳敏琪指，6至12歲為控制近視的黃金時期，其中6至8歲兒童自理能力較弱，佩戴眼鏡最安全；對於低度近視(200度以內)的學童，新型近視控制眼鏡在減慢眼軸增長方面亦具一定成效。