九龍灣運動場男工遭工程車輾過被壓車底 當場傷重不治

九龍灣運動場發生奪命工業意外。
今日（23日）早上8時58分，一名65歲姓余男工於九龍灣運動場跑步徑被一輛道路工程車輾過，壓在車底，頭部重創。警方和救援人員接報後趕至現場，消防員到場將他救出，經檢驗後證實他當場死亡。瀝青鋪路機操作員70歲姓鍾，事發時疑褪車時沒發現死者肇禍。警方將案件列作「工業意外」，正在調查事件。
死者胞妹事後趕至運動場，她向傳媒表示，胞兄今年3月65歲生日，曾向她透露打算退休；也因為臨近退休，已經調到辦公室處理文書編更等工作，毋需親臨地盤，不知道他為何今日出現在地盤。胞妹續稱，父母已逝，胞兄單身，獨居牛頭角，他為家中長兄，有一妹一弟，從小從事工程行業，任職不同工種，其中鋪瀝青工程最長做了約40年。
工業傷亡權益會：10日內第2宗致命機械操作工傷
工業傷亡權益會總幹事蕭倩文表示，對死者不幸離世深感難過。她指死者瀝青鋪設工作逾30年，現時為管工。今日為最後一日鋪瀝青工程，工程將8月下旬結束，指意外原因仍在調查中。
蕭倩文指，今日已是10日內發生第2宗致命機械操作工業意外，對此十分難過。她呼籲僱主及僱員多留意機械操作狀況，留意企位，需與操作機械保持距離，環顧四周狀況。她提議，可移動機械需加裝感應器，行得太近發出警號或停機。減少意外發生。
香港建造業總工會：工友稱瀝青機已安裝感應器
香港建造業總工會理事長周思傑表示，工會對意外表示非常震驚和惋惜。他指現時保養工程，運動場在接近完工的情況下，環境相對開闊，為何會發生工友被瀝青機壓倒。周思傑引述工友指，瀝青機應該已安裝感應器，並指機器是正常運作。實際情況仍有待勞工處調查。他又提到，雖然工程未申請到4S（「安全智慧工地」系統）標籤，但工會會要求機器要有一些感應器，如有人靠近應該會發出警號。
他強調，6月下旬陸續不斷發生死亡事故，共約12宗，情況是非常嚴重和不理想。他又提到早前一直發生的工業事故及死亡事故大部分牽涉地盤管理粗疏，引致意外發生。工會希望勞工處嚴肅徹查事件。同時希望有關政府部門或者行業從業員認真檢視現場管理、安全風險評估工作。另外，他呼籲所有工友在現場施工時，要注意現場情況，如果遇到危險或者接近危險的情況，必須要立即停工。
建築署表示，對一名承建商員工不幸離世深表難過，並向死者家屬致以深切慰問。事發後，建築署人員到工地了解情況，並要求承建商向死者家屬提供適切協助。相關翻新工程已即時全面暫停。建築署責成總承建商深入調查意外，署方亦會全力協助相關部門調查事故成因。