九龍灣運動場男工遭工程車輾過被壓車底 當場傷重不治

九龍灣運動場發生奪命工業意外。

今日（23日）早上8時58分，一名65歲姓余男工於九龍灣運動場跑步徑被一輛道路工程車輾過，壓在車底，頭部重創。警方和救援人員接報後趕至現場，消防員到場將他救出，經檢驗後證實他當場死亡。瀝青鋪路機操作員70歲姓鍾，事發時疑褪車時沒發現死者肇禍。警方將案件列作「工業意外」，正在調查事件。

死者胞妹事後趕至運動場，她向傳媒表示，胞兄今年3月65歲生日，曾向她透露打算退休；也因為臨近退休，已經調到辦公室處理文書編更等工作，毋需親臨地盤，不知道他為何今日出現在地盤。胞妹續稱，父母已逝，胞兄單身，獨居牛頭角，他為家中長兄，有一妹一弟，從小從事工程行業，任職不同工種，其中鋪瀝青工程最長做了約40年。