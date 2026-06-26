廉署警方瓦解「打假波」集團　拘19人包括甲組教練及足球員

廉政公署與警方自周二(23日)起採取聯合執法行動，成功瓦解一個由本地足球圈人士操控的犯罪集團，先後拘捕共19人。犯罪集團涉嫌經營非法外圍賭博，牽涉本地及海外賽事，包括世界盃賽事，並透過貪污手段，操縱球員在本地足球賽事中「打假波」而從中獲利。 廉署早前調查另一宗貪污「打假波」個案時，揭發上述犯罪集團的不法勾當，經深入調查後，拘捕集團的主腦及骨幹成員，涉及本地足球隊現役教練，以及現役和退役足球員。 廉署拘9人涉 行賄操控賽果

廉署在行動中拘捕9名男子，年齡介乎22歲至49歲，其中一人同時被警方拘捕。被捕人包括兩名教練，分別效力一支本港甲組足球聯賽(甲組)球隊及一支香港超級聯賽U-22聯賽(U-22)球隊，其中一人亦身兼外圍賭注中介人(艇仔)；其餘被捕人為7名球員，當中6人分別來自3支甲組球隊，餘下一人曾效力多支各組別球隊，近年主力充當「艇仔」，為該犯罪集團收受賭注。上述各被捕人涉嫌干犯《防止賄賂條例》，透過行賄受賄在本地足球賽事中「打假波」操控賽果，令非法外圍賭博集團獲利。

最少涉及 5場球賽 廉署調查發現，案件最少涉及2024/25及2025/26年度兩個本地球季的4場甲組足球賽，以及一場2025/26年度球季的U-22球賽。該兩名身兼「艇仔」的教練及球員，涉嫌為犯罪集團收受外圍賭注，並以部份賭注行賄其他足球員在本地賽事中「打假波」操控賽果，令案中外圍集團獲利。人員在行動中又根據法庭手令搜查多個地點，包括被捕人士的住所。相關的貪污調查仍然繼續，廉署表示會追查到底，不排除會採取進一步執法行動。

警 掃蕩外圍賭博場所 拘11人 另外，警方有組織罪案及三合會調查科人員掃蕩經營外圍賭博場所時，以「串謀收受賭注」及「向收受賭注者投注」罪名拘捕9男2女，年齡介乎24至58歲，包括5名犯罪集團的骨幹成員和6名賭客，當中有現役本地足球聯賽球員。人員搜查一個辦公室和被捕人住所，檢獲少量「波欖紙」、12萬元現金、手提電腦及其他電子器材。 非法賭注總額逾600萬元 警方調查發現犯罪集團主腦在不同的非法賭博網站開設多個帳戶，再交由相熟球員管理、處理財務及收受相熟球圈人士和熟人外圍投注，涉及海外及本地不同層級的職業和業餘足球賽事，犯罪集團營運約2至3年，處理的非法賭注估計超過600萬元。警方相信透過是次聯合行動已經成功瓦解一個犯罪團夥，並且切斷其收入來源。相關行動仍在進行中，不排除會有更多人被捕。