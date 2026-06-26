深水埗鱷魚初步鑑定為灣鱷　專家：飼養瀕危物種藏人畜共患病危機

深水埗一個單位平台日前發現鱷魚。漁護署瀕危物種保護主任陳翰奇今早(26日)在港台節目表示，初步鑑定是灣鱷，本身是東南亞及澳洲的物種，目前沒有大礙。灣鱷屬於《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄Ⅰ的野生動植物物種，當局會調查灣鱷的來源。 野生動物對環境有特定要求 陳翰奇表示，雖然以進出口商業貿易的規模來看，此數量不算特別龐大，但在住宅單位內過管有63隻動物，數量已屬相當多且罕見，署方將深入調查背後是否涉及走私、有否其他涉案人士，及是否涉及其他非法商業活動等。他強調，漁護署早已禁止進口鱷魚等危險動物到香港作寵物用途，市民切勿在家中飼養具攻擊性和危險性的動物。從動物福利角度而言，野生動物對環境有特定要求，並不適宜於一般家庭內飼養。

爬蟲類專家、長洲愛護動物小組教育部主管黃朗研在同一節目表示，近年不少人為了網上「呃Like」或追求特別，盲目追求飼養珍禽異獸，曾聽聞有市民非法飼養象龜及緬甸蟒，但今次涉事單位藏有超過60隻動物，數量絕不簡單。當局曾在邊境檢獲及充公爬蟲類動物，有人可能趁動物的體型仍細小，偷運來港，甚至再繁殖。 黃朗研警告，將大量野生動物困在密集的城市單位內，對鄰居及飼養者均構成極大威脅，例如有極強地盤意識的灣鱷，當牠長大或逃脫時，有機會覺得領地被侵犯而主動發動攻擊。其次是爬行類動物普遍帶有沙門氏菌，在極度擠迫和高壓的環境下，動物有機會壓力大爆發，免疫力下降，導致寄生蟲氾濫，人類一旦交叉感染，可導致極嚴重的疾病。