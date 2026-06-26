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出版：2026-Jun-26 15:38
更新：2026-Jun-26 15:38

警首用無人機打擊電動單車　54人被捕包括外賣員

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警首用無人機打擊電動單車，54人被捕包括外賣員。

警首用無人機打擊電動單車，54人被捕包括外賣員。

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西九龍總區交通部聯同西九龍各警區人員，一連五日(2125)在區內展開打擊駕駛非法電動可移動工具(俗稱「電動單車」)行動，分析過往一年發生涉及電動單車的交通意外地點，發現主要集中在食肆或商店林立的地點，司機往往會在馬路及行人路上左穿右插，於是派出人員於油尖旺、深水埗及九龍城區執法。

由於以往電動單車無合法可供識別的車牌識別，駕駛速度又較快，加上很多時候司機不會依照交通規行駛，直接增加警方截查駕駛者的難度。有見及此，今次行動警方首次應用無人機打擊電動單車的相關違法行為，利用無人機的優勢，輔助警員於重點位置進行高空巡邏，令警員觀察方式由以往的某一個定點，轉變為以高空鳥瞰方式，大大增加觀察範圍及細節，更容易發現電動單車駕駛者，紀錄其相關違規詳情以及可更迅速有效，並安全地進行截查。

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外賣平台發現嚴重違規會凍結帳號

行動中，警方共拘捕54人，包括36名本地男子、2名本地女子、15名非華裔男子以及1名非華裔女子，年齡介乎18歲至72歲，並檢獲54部電動單車作進一步檢驗，所有被捕人已獲准保釋候查，須於7月下旬向警方報到。部分被捕人當時正利用電動單車送外賣，為加強阻嚇性，警方一直與香港主流外賣平台保持合作關係，如外賣平台發現其外賣員在送外賣時嚴重違反交通規例，如駕駛未領有牌照車輛，平台會主動凍結其外賣平台帳號。

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西九龍總區過往一年已經拘捕及檢控逾200名駕駛非法電動單車司機，而警方會繼續打擊相關罔顧道路使用者安全的犯法行為。

12款「外賣員不敢吃食物」名單 12款「外賣員不敢吃食物」名單 12款「外賣員不敢吃食物」名單 12款「外賣員不敢吃食物」名單 12款「外賣員不敢吃食物」名單 12款「外賣員不敢吃食物」名單 12款「外賣員不敢吃食物」名單 12款「外賣員不敢吃食物」名單 12款「外賣員不敢吃食物」名單 12款「外賣員不敢吃食物」名單 12款「外賣員不敢吃食物」名單 12款「外賣員不敢吃食物」名單 12款「外賣員不敢吃食物」名單

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