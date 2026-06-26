警首用無人機打擊電動單車，54人被捕包括外賣員。

西九龍總區交通部聯同西九龍各警區人員，一連五日(21至25日)在區內展開打擊駕駛非法電動可移動工具(俗稱「電動單車」)行動，分析過往一年發生涉及電動單車的交通意外地點，發現主要集中在食肆或商店林立的地點，司機往往會在馬路及行人路上左穿右插，於是派出人員於油尖旺、深水埗及九龍城區執法。

由於以往電動單車無合法可供識別的車牌識別，駕駛速度又較快，加上很多時候司機不會依照交通規行駛，直接增加警方截查駕駛者的難度。有見及此，今次行動警方首次應用無人機打擊電動單車的相關違法行為，利用無人機的優勢，輔助警員於重點位置進行高空巡邏，令警員觀察方式由以往的某一個定點，轉變為以高空鳥瞰方式，大大增加觀察範圍及細節，更容易發現電動單車駕駛者，紀錄其相關違規詳情以及可更迅速有效，並安全地進行截查。