醫委會改革︱醫生註冊修訂條例7.8首讀　業外委員比例升至31%

醫務衞生局局長盧寵茂公布，政府正式啓動修訂《醫生註冊條例》改革醫委會的立法程序，今日(26日)已把《2026年醫生註冊(修訂)條例草案》刊憲，亦已向立法會提交參考資料摘要文件，向議員提供詳細資料，將於7月8日在立法會首讀《條例草案》。

當局提出的修訂建議主要包括4方面，首先是醫委會的組成，在維持醫生委員數目不減的情況下，會增加來自醫療專業的業外委員，令整體業外委員的比例上升至31%；又會擴大醫生委員的來源；所有經提名或選舉產生的委員，要由行政長官委任，從而完善行政主導。