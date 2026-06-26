醫委會改革︱醫生註冊修訂條例7.8首讀　業外委員比例升至31%

醫務衞生局局長盧寵茂公布，政府正式啓動修訂《醫生註冊條例》改革醫委會的立法程序，今日(26日)已把《2026年醫生註冊(修訂)條例草案》刊憲，亦已向立法會提交參考資料摘要文件，向議員提供詳細資料，將於7月8日在立法會首讀《條例草案》。
當局提出的修訂建議主要包括4方面，首先是醫委會的組成，在維持醫生委員數目不減的情況下，會增加來自醫療專業的業外委員，令整體業外委員的比例上升至31%；又會擴大醫生委員的來源；所有經提名或選舉產生的委員，要由行政長官委任，從而完善行政主導。
第二，關於申訴公義方面，初步偵訊委員會及研訊小組，會正名為「醫務調查組」和「醫務審裁團」，分別處理調查和研訊，由政府委任的獨立審裁員作為主導，5名成員中，最少3個由獨立審裁員出任。當局會將獨立審裁員的人數，由現時140人，大幅增至280人，當中包括110位醫生審裁員及170個非醫生的業外審裁員，進一步彰顯程序的獨立性和公正性。政府又建議就申訴處理不同階段的程序，訂立時間指標，同時會理順處分安排，訂立4級罰則，取消緩刑。當局會優化上訴機制，讓申訴和被申訴方亦可對審裁結果提出覆核和上訴，令程序更合理和公正。
第三，為了完善對社會的保障，盧寵茂表示對干犯嚴重罪行、被法庭定罪的醫生，會即時除牌或停牌，停止其行醫資格，以保障市民健康，無需等待完成醫委會的紀律程序。最後，條例的修訂也將配合醫療培訓，持續醫學教育和吸引人才需要作相應修訂。
盧寵茂強調，醫生與患者同坐一條船，今次改革需要各方支持，令香港的醫療可以向更高水平進發。政府認為有必要全面審視法例，對症下藥，務求推進更有針對性的改革，令相關法例與專業規管，與時並進，支持醫委會更有效履行法定職能。