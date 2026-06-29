昂坪360二十周年 全城「慶祝你我大日子」 連串優惠 指定日間套票半價 夜航門票$100起

人生有幾多個十年？不經不覺昂坪360已陪伴港人走過第二十個年頭，為慶祝這個大日子，昂坪360今年首次於一連四個周末（合共8天）舉行「限定夜航體驗」。隨同纜車到達昂坪市集後，則可以走入「懷舊霓虹燈主題大道」，配合「麻雀」、「港鐵站」及「昂坪冰室」三個不同主題的「香港情懷打卡位」，以及於8個晚上舉行的「叱吒903星空下音樂會」，務求與賓客一同慶祝昂坪360的二十歲生日，同時感受地道香港文化。
「我們今年以『慶祝你我大日子』作為連串慶祝活動的主題，事實上，過去20年我們已接載了超過2,600萬乘客，這不只是簡單的數字，因每一位乘客的到來，都帶著他們不同的故事，如找同事幫手布置車廂以助求婚、幼稚園學生畢業旅行等，都是在慶祝人生不同階段的重要時刻。」昂坪360董事總經理董沛銓（James）指，他們在構思昂坪360的20周年慶祝活動時，則希望能同時分享香港的文化底蘊，故特意將最能代表香港的文化元素融入慶典中。
分享本土文化 緬懷昔日香港
不少外國人提到香港，印象仍停留在上世紀80年代滿街霓虹燈招牌的彌敦道、來港必然會搭的地鐵、港人愛去的茶餐廳，以及熱愛的打麻雀等，這些都是最能代表香港的重要文化元素，不單可以讓外國遊客認識香港的文化，亦讓老一輩香港人緬懷昔日的情懷；新生代則可透過這些裝置和家長口中了解當年香港的情況。加上寶蓮寺特別配合活動，於夜航體驗的8個晚上會亮燈照向天壇大佛，商業電台亦會於昂坪市集舉辦「叱吒903星空下音樂會」，為不同年齡層的賓客帶來圓滿的體驗。
感謝各單位群策群力 促成落實慶典
「是次慶典我除了感謝各部門同事於去年暑假起，便已群策群力去構思和策劃活動，亦特別要感謝24個參與的品牌，支持我們一同推廣是次活動。同時，還有多個政府部門，包括文體旅局、旅遊事務處、機電工程署的支持。此外，亦要感謝商業電台，寶蓮寺以及昂坪市集各商戶的配合，讓是次慶祝活動及夜航體驗得以順利落實舉行，確實是相當難得。」即日起至8月31日，本地居民購買一程水晶車廂及一程標準車廂日間門票，可享半價優惠，成人票價只需165元；纜車夜航門票亦即日起開始發售，成人港幣$200，長者和小童則為港幣$100。
1+1纜車優惠日間套票
纜車夜航門票