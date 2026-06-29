昂坪360二十周年 全城「慶祝你我大日子」 連串優惠 指定日間套票半價 夜航門票$100起

人生有幾多個十年？不經不覺昂坪360已陪伴港人走過第二十個年頭，為慶祝這個大日子，昂坪360今年首次於一連四個周末（合共8天）舉行「限定夜航體驗」。隨同纜車到達昂坪市集後，則可以走入「懷舊霓虹燈主題大道」，配合「麻雀」、「港鐵站」及「昂坪冰室」三個不同主題的「香港情懷打卡位」，以及於8個晚上舉行的「叱吒903星空下音樂會」，務求與賓客一同慶祝昂坪360的二十歲生日，同時感受地道香港文化。

「我們今年以『慶祝你我大日子』作為連串慶祝活動的主題，事實上，過去20年我們已接載了超過2,600萬乘客，這不只是簡單的數字，因每一位乘客的到來，都帶著他們不同的故事，如找同事幫手布置車廂以助求婚、幼稚園學生畢業旅行等，都是在慶祝人生不同階段的重要時刻。」昂坪360董事總經理董沛銓（James）指，他們在構思昂坪360的20周年慶祝活動時，則希望能同時分享香港的文化底蘊，故特意將最能代表香港的文化元素融入慶典中。