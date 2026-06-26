大埔宏福苑五級火｜黃偉綸：不會原址重建　明年或立法收回餘下業權

財政司副司長黃偉綸表明，不會考慮原址重建宏福苑，稱所需時間太長，又提及若有少數業主不賣業權，不排除立法收回業權，有機會明年與立法會討論。

黃偉綸重申，宏福苑不會原址重建，而政府沒有期望所有業主均同意出售業權，因此立法收回餘下業權「絕對是一個可能性」。黃偉綸重申，政府兼顧「情理法」收購業權，業主可在8月底之前提交接受收購建議信件，而6月30日前交回「接受收購建議信件」，可優先揀樓。

對於會否立法處理所有期限截止後仍不願出售的業權，他強調，現時是「以情為先」，但日後立法收回業權，有專家指補償金額會比現時收購價低。