大埔宏福苑五級火｜黃偉綸：不會原址重建　明年或立法收回餘下業權

財政司副司長黃偉綸表明，不會考慮原址重建宏福苑，稱所需時間太長，又提及若有少數業主不賣業權，不排除立法收回業權，有機會明年與立法會討論。
黃偉綸重申，宏福苑不會原址重建，而政府沒有期望所有業主均同意出售業權，因此立法收回餘下業權「絕對是一個可能性」。黃偉綸重申，政府兼顧「情理法」收購業權，業主可在8月底之前提交接受收購建議信件，而6月30日前交回「接受收購建議信件」，可優先揀樓。
對於會否立法處理所有期限截止後仍不願出售的業權，他強調，現時是「以情為先」，但日後立法收回業權，有專家指補償金額會比現時收購價低。
黃偉綸：即使立法收回 亦會依法補償
黃偉綸強調，即使政府立法收回業權，亦會按基本法要求保障私有產權，並依法作出補償。他又提及，若真的要立法處理，預料受司法覆核挑戰機會不小，因市民可在有足夠理據下提出司法覆核，當中牽涉是否有足夠理由處理私有產權，以及補償是否足夠，因此立法工作會很小心，若發生有關情况會坦然面對。
黃偉綸說，得悉不少宏志閣業主有心理陰影，亦有人擔心未來單位未必可以正常在私人市場順利買賣，政府將宏志閣納入宏福苑長遠居住安排方案的做法，是回應宏志閣業主訴求，減低他們憂慮。
因應宏志閣正式納入長遠方案，黃偉綸說，政府會增加大約500個單位，即「特設銷售計劃」會增至4, 396個單位給業主選擇，包括觀塘安達臣道及粉嶺百和路項目。他形容，項目位置優越、交通方便，相信有吸引力。