專訪范鴻齡：發揚人道精神 讓善行被看見 讓關懷成習慣

香港地少人多、生活節奏急促，人與人之間的距離看似既近且遠。然而，在這個繁忙的城市裡，人道精神並未缺席，而是以一種獨特的形態滲透在社會的每個角落。作為由香港紅十字會主辦、第十九屆香港人道年獎評審委員會主席的香港醫院管理局主席范鴻齡先生，對香港的人道價值有着深刻觀察。

香港的人道溫度 「人道」——就是超越物質援助，用心看見並回應每個人內心深處對尊重、關懷與陪伴的真實需要。范鴻齡先生認為像香港生活節奏緊張，產生出許多並非物質層面的問題。「回顧十多年前，人道工作的重點較著重於物質援助，如派飯或發放援助金。」如今大家都明白，單靠物質無法補償某些人的情緒困難，例如照顧者承受着來自照顧長期病患家人的巨大壓力等。「他們的困境不在物質，而是來自無助與孤立感。」

人道工作的專業化與國際視野 志願機構相繼進駐香港，令近年本地人道發展在「專業化」方面進步最明顯。范鴻齡先生感恩港人的善心，「只要社會上發生突發事件，我們即時應對；只要在網上作出呼籲，很多人都願意伸出援手，提供專業意見。」他續指國際人道機構可以發揮的，是將外地經驗引入香港，並透過研究政策，向政府及社會提出建議，使人道救援更廣泛、成效更佳。「例如香港紅十字會在災難應變下建立一套系統性的心理急救機制，從單純『派物資』轉變為『賦能』。」談及港人關注國際事務，范鴻齡先生十分欣賞港人具備國際視野，不少人樂於走出香港，去幫助其他地區的人士。

好人好事 就在你我身邊 第十九屆香港人道年獎2026現正接受提名，作為評審委員會主席，范鴻齡先生闡述了評審的核心標準。首先是超越職責，表揚必須是自願、自發進行的人道服務，推動社區參與，對社會造成正面影響；並且要符合「保護生命，關懷傷困，維護尊嚴」的宗旨。「希望各位能踴躍提名！讓香港知道，好人好事，不分大小、不分遠近，就在你我身邊。你的提名，可以感染其他香港市民參與人道工作，讓我們這個社會變得更有愛心、更有同理心。」范鴻齡先生總結。

am730社長盧覺麟