李家超以「深耕細作」喻施政　須根據各因素「識變、應變、求變」(有片)

行政長官李家超即將迎來上任四周年。他今早(27日)在社交平台發文表示，到社區園圃與參與種植的市民交談，了解到種植過程中最有滿足感的是看到幼苗茁壯成長。園圃雖然面積不大，但真正做到百花齊放，收成滿滿。

李家超提到，耕種一般分為四個階段：翻土、播種、栽培、收割，就像施政一樣，需要「深耕細作」。「翻土」即找出問題及解決方法，透過改革清除障礙、克服困難和挑戰，完善制度體系；「播種」是確立方向，推出不同政策及藍圖，為未來發展定下方向和目標；「栽培」是運用政策和社會資源，幫助有需要的市民；「收割」則是施政看到成果。