李家超以「深耕細作」喻施政　須根據各因素「識變、應變、求變」(有片)

行政長官李家超即將迎來上任四周年。他今早(27日)在社交平台發文表示，到社區園圃與參與種植的市民交談，了解到種植過程中最有滿足感的是看到幼苗茁壯成長。園圃雖然面積不大，但真正做到百花齊放，收成滿滿。
李家超提到，耕種一般分為四個階段：翻土、播種、栽培、收割，就像施政一樣，需要「深耕細作」。「翻土」即找出問題及解決方法，透過改革清除障礙、克服困難和挑戰，完善制度體系；「播種」是確立方向，推出不同政策及藍圖，為未來發展定下方向和目標；「栽培」是運用政策和社會資源，幫助有需要的市民；「收割」則是施政看到成果。
不變的是「深耕細作」精神
李家超表示，「深耕細作」不是一年半載的事，並要根據各種因素，識變、應變、求變，就像他到訪的全環控水耕研發中心，不需泥土、不怕風雨，借助科技和人工智能協助耕種。產業升級轉型，變的是形式，不變的是「深耕細作」的精神。
回顧上任四年的施政成果，李家超提到這幾年領導本屆政府持續推動改革，改變施政文化，成為「以結果為目標」的政府。他特別提到，今年是國家「十五五」規劃的開局之年，香港亦正全速編制首個五年規劃，在鞏固提升香港傳統優勢的同時，更要改革創新，以「產業導向」開闢新興賽道，提升市民福祉，深信在「深耕細作」下，香港未來定必有更豐碩成果。