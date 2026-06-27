委內瑞拉地震｜香港紅十字會撥款20萬港幣支援　緊急呼籲市民伸出援手

委內瑞拉中北部日前發生「七級雙強震」，傷亡人數持續上升。截至昨日(26日)中午已公布235人死亡、超過4,300人受傷。過去一日，當地錄得130次餘震，數以百計建築倒塌，不少人被困瓦礫待救

地震發生後，委內瑞拉紅十字會即時派員協助搜救、撤離居民及提供緊急醫療服務。國際紅十字會已調撥約港幣1,900萬元，並動員派發緊急物資及增派人員支援當地救災；而香港紅十字會亦即時撥款港幣20萬元，為當地提供支援。

香港紅十字會現正進行緊急呼籲，立即伸出援手，為數以十萬計受地震重創的委內瑞拉民眾帶來希望。