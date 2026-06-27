粵車南下｜7.25起增配額　陳美寶：假日周末申請遠超限額反映有需求

「粵車南下」下月25日起新增5個內地城市，每日預約出行名額亦增加至200輛。運輸及物流局局長陳美寶今早(27日)在電台節目表示，申請抽籤下月25日起預約入境市區的粵車數目已超出限額，大約15,000人向相關部門遞交申請，當中六成來自新增城市。
陳美寶又說，經分析首階段推出「粵車南下」措施，留意到大約九成家庭來港逗留一至兩日，小部分逗留三日兩夜，希望酒店業界推一步推廣，探討推出更多套房套票，鼓勵留宿消費，吸引更多高端消費客群來港。她提到，「粵車南下」目標明年第一季擴展至廣東省全部21個城市，形容屬「小步快走」，希望本港不同旅遊景點和展覽場地，可提供更多車位和優惠配套，回應粵車需求。
暫時錄得零星違規個案
被問到早前有左軚車司機，懷疑駕駛時使用手機、雙手離開軚盤。陳美寶表示，「粵車南下」自去年推出已有超過6,700架次粵車進入香港市區，暫時只錄得零星違規個案，當局有既定機制與廣東相關部門跟進，有1至2宗個案一度被暫停資格，其後已恢復，其餘違泊等輕微個案亦有應用程式要求繳交罰款，整體運作暢順，至今未有好嚴重個案。她強調當局關注粵車司機需熟悉本港法例，日後擴展「粵車南下」措施時，將於車輛查驗階段加強教育粵車司機有關香港的駕駛法例和道路情況。
目標年底首批平台持牌營運
陳美寶又提到，網約車規管政策去年已在立法會通過主體法例，目標法例於8月初生效，預計將先聚焦平台發牌，8月邀請平台營運者提交申請。平台發牌過程開始時，同時籌備駕駛考核，10月起接受車輛許可證申請，目標爭取11月底至12月初，有首批平台持有牌照營運，再招攬合法合規網約車和持牌司機。