粵車南下｜7.25起增配額　陳美寶：假日周末申請遠超限額反映有需求

「粵車南下」下月25日起新增5個內地城市，每日預約出行名額亦增加至200輛。運輸及物流局局長陳美寶今早(27日)在電台節目表示，申請抽籤下月25日起預約入境市區的粵車數目已超出限額，大約15,000人向相關部門遞交申請，當中六成來自新增城市。

陳美寶又說，經分析首階段推出「粵車南下」措施，留意到大約九成家庭來港逗留一至兩日，小部分逗留三日兩夜，希望酒店業界推一步推廣，探討推出更多套房套票，鼓勵留宿消費，吸引更多高端消費客群來港。她提到，「粵車南下」目標明年第一季擴展至廣東省全部21個城市，形容屬「小步快走」，希望本港不同旅遊景點和展覽場地，可提供更多車位和優惠配套，回應粵車需求。